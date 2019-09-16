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16 сентября,
2019
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Пункты серопрофилактики в Томске завершили работу

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Из-за уменьшения количества случаев присасывания клещей с понедельника, 16 сентября, круглосуточные пункты серопрофилактики завершают работу, сообщает обладминистрация.


Так, по данным регионального Роспотребнадзора, за неделю с 5 по 11 сентября в медучреждения  с присасыванием клеща обратились 226 человек, в том числе 48 детей.


Всего с начала эпидсезона пункты серопрофилактики зафиксировали 22 248 обращений жителей области, из них 4349 – дети.


«При необходимости медицинская помощь детям будет оказываться в приемном отделении детской больницы № 1, взрослым — в медико-санитарной части № 2. Жители районов Томской области могут обращаться в приемные покои районных больниц», — сообщила эпидемиолог облздрава Наталья Филиппова.


Отметим, регион каждый год проводит кампанию по вакцинации против клещевого энцефалита. С начала 2019 года в области привиты более 60 тысяч человек, среди них 21 тысяча — дети.

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