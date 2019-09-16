Пункты серопрофилактики в Томске завершили работу

Из-за уменьшения количества случаев присасывания клещей с понедельника, 16 сентября, круглосуточные пункты серопрофилактики завершают работу, сообщает обладминистрация.





Так, по данным регионального Роспотребнадзора, за неделю с 5 по 11 сентября в медучреждения с присасыванием клеща обратились 226 человек, в том числе 48 детей.





Всего с начала эпидсезона пункты серопрофилактики зафиксировали 22 248 обращений жителей области, из них 4349 – дети.





«При необходимости медицинская помощь детям будет оказываться в приемном отделении детской больницы № 1, взрослым — в медико-санитарной части № 2. Жители районов Томской области могут обращаться в приемные покои районных больниц», — сообщила эпидемиолог облздрава Наталья Филиппова.





Отметим, регион каждый год проводит кампанию по вакцинации против клещевого энцефалита. С начала 2019 года в области привиты более 60 тысяч человек, среди них 21 тысяча — дети.