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03 июня,
2019
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Пуля попала в окно дома в центре Томска

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Пуля попала в окно дома по адресу переулок 1905 года, 15. По словам очевидцев, стреляли сотрудники органов внутренних дел, которые гнались за нарушителем. В доме никто не пострадал.

Пуля попала в окно дома в центре Томска

По информации очевидцев, в пятом часу утра четыре автомобиля ДПС и две машины Росгвардии гнались за автомобилем в районе улицы Новосибирской. Свидетели говорят, что слышали выстрелы.


«Понедельник в 06:00 начался со стрельбы по окнам. Сотрудники полиции на трех-четырех машинах «гнали» кого-то, спускаясь с горы. Поворачивая либо просто на спуске кто-то из них начал стрелять, открыл огонь из табельного оружия, но промахнулся. Я не знаю, можно ли в городе применять оружие. Он попал в окно. Пуля пробила стекло, отрикошетила в решетку, зацепила стекло со стороны комнаты и, расколовшись, упала», — рассказал томич.


Позднее он выложил в соцсети еще одно видео, на котором присутствуют сотрудники полиции. Голос эксперта за кадром говорит, что эта пуля выпущена из пистолета Макарова.

Как сообщили в областном УМВД, в настоящее время информация о стрельбе уточняется. 

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