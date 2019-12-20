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20 декабря,
2019
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«Проверю лично»: губернатор поручил чиновникам дежурить в новогодние праздники

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Губернатор Томской области лично проверит доступность глав городов и районов в новогодние праздники. Об этом Сергей Жвачкин заявил на Дне главы муниципального образования.

«Проверю лично»: губернатор поручил чиновникам дежурить в новогодние праздники
Фото: администрация Томской области

«Вы должны и сами всегда держать руку на пульсе, быть на телефоне, постоянно взаимодействовать с правоохранительными органами и ресурсоснабжающими организациями. Будьте в Новый год на связи — проверю лично. Помните хорошую русскую поговорку: как встретишь год — так и проведешь. Давайте встретим без происшествий. Договорились?» — обратился Сергей Жвачкин к главам городов и районов.


Круглосуточное дежурство по поручению губернатора должно быть организовано с 31 декабря до конца рождественских каникул. Ранее администрация Томска усилила контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на площадках празднования Нового года. Также в новогодние праздники городские службы будут дежурить круглосуточно.


«В связи с предстоящими праздниками я поручил составить графики дежурств, назначить ответственных специалистов и обеспечить нормальный режим работы предприятий коммунальной сферы, чтобы жители и в каникулы могли решать любые возникающие у них вопросы. Все заместители мэра и главы районов также будут работать без выходных», — отмечал глава города Иван Кляйн.

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