«Проверю лично»: губернатор поручил чиновникам дежурить в новогодние праздники

Губернатор Томской области лично проверит доступность глав городов и районов в новогодние праздники. Об этом Сергей Жвачкин заявил на Дне главы муниципального образования.

«Вы должны и сами всегда держать руку на пульсе, быть на телефоне, постоянно взаимодействовать с правоохранительными органами и ресурсоснабжающими организациями. Будьте в Новый год на связи — проверю лично. Помните хорошую русскую поговорку: как встретишь год — так и проведешь. Давайте встретим без происшествий. Договорились?» — обратился Сергей Жвачкин к главам городов и районов.





Круглосуточное дежурство по поручению губернатора должно быть организовано с 31 декабря до конца рождественских каникул. Ранее администрация Томска усилила контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на площадках празднования Нового года. Также в новогодние праздники городские службы будут дежурить круглосуточно.





«В связи с предстоящими праздниками я поручил составить графики дежурств, назначить ответственных специалистов и обеспечить нормальный режим работы предприятий коммунальной сферы, чтобы жители и в каникулы могли решать любые возникающие у них вопросы. Все заместители мэра и главы районов также будут работать без выходных», — отмечал глава города Иван Кляйн.