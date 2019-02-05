Проверка подтвердила голодные обмороки у кемеровских школьников

Кемеровские школьники действительно падают в голодные обмороки. Это подтвердила специальная комиссия. По словам детского омбудсмена Кемеровской области, чиновники и директора учебных заведений пытались скрыть данные инциденты.

Впервые детский омбудсмен объявил о голодных обмороках школьников на сессии облсовета. Власти региона все отрицали. По их информации, «факты не были зафиксированы в журналах школьных медиков, работа по контролю за состоянием детей со стороны медицинского персонала отлажена».





Следственный комитет Кузбасса инициировал собственную проверку. Также была сформирована специальная комиссия, куда вошли высокопоставленные чиновники обладминистрации и депутат облсовета Василий Борисов. О ее работе отчитался Дмитрий Кислицын в письме губернатору Сергею Цивилёву, копию письма опубликовал канал РЕН ТВ.





Всего нарушения выявили в восьми школах. Так, в школе поселка Барзас города Березовский питание получают только 89 из 216 учащихся. А медработник школы в селе Пашково Яшкинского района Кузбасса рассказала о трех обмороках детей, которые не стали официально регистрировать.





«Вода в школе непригодна для питья, пищеблок находится в аварийном состоянии: в полах дыры, стены осыпаются, окна затянуты пленкой. Электрические плиты для приготовления пищи включены по причине низкой температуры в помещениях для обогрева поваров», — говорится в документе.





В заключении своего письма Дмитрий Кислицын жалуется на то, что члены проводившей проверки комиссии «заняли позицию руководства школ и администраций муниципальных образований — скрыть либо сгладить обозначенные факты». Он предлагает включить в комиссию представителей надзорных органов — Роспотребнадзора, Росздравнадзора и прокуратуры, а также представителей ОНФ.