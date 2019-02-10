Добрые новости
10 февраля,
2019
1
фото
Новости

Протестная активность в Томской области на среднем уровне, считают эксперты

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

​​В Томской области средний уровень протестной активности, считают специалисты института региональной экспертизы (АНО ИРЭ). Об этом сообщает телеграм-канал TOMSKPOLIT со ссылкой на январский доклад экпертов, посвященном протестной активности регионов России. Томская область находится на 21 месте среди других регионов страны и входит таким образом в «оранжевую зону».


Эксперты АНО ИРЭ выбрали самые значительные, по их мнению, протестные события в регионе, не вошедшие в предыдущие рейтинги.
Это серия пикетов против повышения тарифов в общественном транспорте и за льготный тариф для студентов. В акциях принимали участие несколько десятков человек. Также специалисты отметили ряд одиночных пикетов в Колпашеве против отмены прямых выборов. Везде организатором выступала КПРФ.

Напомним, что активисты КПРФ дважды с конца декабря 2018-го выходили на улицы Томска с требованием снизить цену проезда в общественном транспорте, ввести льготный тариф для студентов, сохранить электротранспорт. Также 25 декабря депутаты областной Думы отменили прямые выборы муниципальных глав в районах Томской области, сохранив их только в городе Томске.

Протестная активность в Томской области на среднем уровне, считают эксперты
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.