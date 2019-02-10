Протестная активность в Томской области на среднем уровне, считают эксперты

В Томской области средний уровень протестной активности, считают специалисты института региональной экспертизы (АНО ИРЭ). Об этом сообщает телеграм-канал TOMSKPOLIT со ссылкой на январский доклад экпертов, посвященном протестной активности регионов России. Томская область находится на 21 месте среди других регионов страны и входит таким образом в «оранжевую зону».
Эксперты АНО ИРЭ выбрали самые значительные, по их мнению, протестные события в регионе, не вошедшие в предыдущие рейтинги.
Это серия пикетов против повышения тарифов в общественном транспорте и за льготный тариф для студентов. В акциях принимали участие несколько десятков человек. Также специалисты отметили ряд одиночных пикетов в Колпашеве против отмены прямых выборов. Везде организатором выступала КПРФ.
Напомним, что активисты КПРФ дважды с конца декабря 2018-го выходили на улицы Томска с требованием снизить цену проезда в общественном транспорте, ввести льготный тариф для студентов, сохранить электротранспорт. Также 25 декабря депутаты областной Думы отменили прямые выборы муниципальных глав в районах Томской области, сохранив их только в городе Томске.