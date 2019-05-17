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17 мая,
2019
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Просто о сложном. Томичей приглашают на SCIENCE SLAM

ТВ2
ТВ2
1 день назад

В рамках форума молодых ученых U-NOVUS 16 мая в 19.00 в ночном клубе «Театро» состоится Science Slam – научная битва молодых ученых. В ходе увлекательного стендап-шоу в неформальной обстановке исследователи презентуют свои научные изыскания.
У каждого слэмера есть только 10 минут, чтобы доходчиво, интересно и остроумно рассказать о своих достижениях в области науки.
«Разрешено все, кроме заумных терминов», — говорится в группе во «ВКонтакте».

Николай Энглевский с докладом про «Глиста-альфонса»
Николай Энглевский с докладом про «Глиста-альфонса»

Аспирант Института оптики атмосферы СО РАН Николай Васнев решил задаться вопросом, как разглядеть те процессы, которые обычно человек не видит без специальных приспособлений. Ответ на этот вопрос можно будет узнать в ночном клубе на научной битве.

Просто о сложном. Томичей приглашают на SCIENCE SLAM

Аспирант Института физики прочности и материаловедения СО РАН Филипп Дьяченко расскажет о необычных материалах с памятью формы. Он утверждает, что они незлопамятны и немстительны, а стрессоустойчивы и помогают людям в разных областях науки, техники и медицины. Аспирант Института медицинской генетики ТНИМЦ - единственная представительница прекрасного пола среди слэмеров 2019, Рената Савченко считает, что лучевую терапию при онкозаболеваниях можно сделать гораздо эффективнее, если знать, насколько пациент чувствителен к радиации. Как это сделать? Рената готова поделиться своими знаниями на Science Slam в Томске.

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SCIENCE SLAM: ЗАПРОСТО О СЛОЖНОМ, ИЛИ НАУКА СО СЦЕНЫ НОЧНОГО КЛУБА

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