Просто о сложном. Томичей приглашают на SCIENCE SLAM

В рамках форума молодых ученых U-NOVUS 16 мая в 19.00 в ночном клубе «Театро» состоится Science Slam – научная битва молодых ученых. В ходе увлекательного стендап-шоу в неформальной обстановке исследователи презентуют свои научные изыскания.
У каждого слэмера есть только 10 минут, чтобы доходчиво, интересно и остроумно рассказать о своих достижениях в области науки.
«Разрешено все, кроме заумных терминов», — говорится в группе во «ВКонтакте».
Николай Энглевский с докладом про «Глиста-альфонса»
Аспирант Института оптики атмосферы СО РАН Николай Васнев решил задаться вопросом, как разглядеть те процессы, которые обычно человек не видит без специальных приспособлений. Ответ на этот вопрос можно будет узнать в ночном клубе на научной битве.
Аспирант Института физики прочности и материаловедения СО РАН Филипп Дьяченко расскажет о необычных материалах с памятью формы. Он утверждает, что они незлопамятны и немстительны, а стрессоустойчивы и помогают людям в разных областях науки, техники и медицины. Аспирант Института медицинской генетики ТНИМЦ - единственная представительница прекрасного пола среди слэмеров 2019, Рената Савченко считает, что лучевую терапию при онкозаболеваниях можно сделать гораздо эффективнее, если знать, насколько пациент чувствителен к радиации. Как это сделать? Рената готова поделиться своими знаниями на Science Slam в Томске.