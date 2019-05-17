Просто о сложном. Томичей приглашают на SCIENCE SLAM

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В рамках форума молодых ученых U-NOVUS 16 мая в 19.00 в ночном клубе «Театро» состоится Science Slam – научная битва молодых ученых. В ходе увлекательного стендап-шоу в неформальной обстановке исследователи презентуют свои научные изыскания.

У каждого слэмера есть только 10 минут, чтобы доходчиво, интересно и остроумно рассказать о своих достижениях в области науки.

«Разрешено все, кроме заумных терминов», — говорится в группе во «ВКонтакте».

Аспирант Института оптики атмосферы СО РАН Николай Васнев решил задаться вопросом, как разглядеть те процессы, которые обычно человек не видит без специальных приспособлений. Ответ на этот вопрос можно будет узнать в ночном клубе на научной битве.