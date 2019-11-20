Проще, удобнее и онлайн: как будет выглядеть банк будущего

Юзабилити — удобство и простота использования — важнейшее качество для любого сервиса, в том числе и банковского, — отметил руководитель департамента развития онлайн-каналов Дамир Баттулин. — Наша встреча с коллегами во Всемирный День Юзабилити оказалась очень плодотворной. Благодаря подобным мероприятиям мы можем видеть, как быстро меняются технологии банковского бизнеса, как обостряется конкуренция за клиента, и какие вызовы нас ждут завтра. Важно, что коллеги из других банков поддержали наше приглашение — вместе с нами подумать и поговорить о будущем. Это свидетельствует об актуальности предложенной темы для обсуждения.