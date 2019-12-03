Прощание с журналистом Александром Красноперовым состоится 4 декабря

Прощание с томским журналистом Александром Красноперовым состоится в ритуальном зале на Беленца, 14, с 12.00. Об этом ТВ2 сообщили его близкие.

Томский журналист Александр Красноперов ушел из жизни 2 декабря. Он проработал в различных томских медиа около трех десятков лет. Как репортер, политический и экономический обозреватель, очеркист, редактор. Был главным редактором «Томского вестника», заместителем главного редактора «Томских новостей». После смены «белым домом» в 2013 году менеджмента ТН уволился из газеты, пришел работать на ТВ2. Стал автором и ведущим программы «Ближе к делу». После уничтожения в 2015-м телекомпании ТВ2 штатно в медиа уже не работал. Время от времени писал для Агентства новостей ТВ2 колонки.





ТВ2 приносит искренние соболезнования родным и близким Саши. Скорбим вместе с вами.





Помочь семье для организации похорон можно на карту Сбербанка 2202 2019 3460 1143 (Наталия Ивановна Красноперова).