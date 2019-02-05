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05 февраля,
2019
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Прощание с Владимиром Захаровым состоится 6 февраля

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Прощание с Владимиром Захаровым пройдет 6 февраля с 10.00 до 15.00 в здании театра «2+Ку».

Прощание с Владимиром Захаровым состоится 6 февраля

Автомобилистов просят парковаться наверху, на улице Савиных.


Томичи могут доехать до остановки «Лагерный сад», дойти до улицы Савиных (первая улица, если пойти по Ленина в противоположную сторону от Лагерного сада), повернуть в сторону реки и спуститься по улице. Дальше вы увидите схему-ориентир. 

Добраться до театра можно будет двумя путями. 


«Верхняя дорога»:

- сворачиваете налево;

- в конце зеленого забора поворачиваете под прямым углом и идете вниз между домами;

- видите лестницу к театру, поднимаетесь по ней.


«Нижняя дорога»: (зимой крутая горка, нужно быть осторожным)

- сворачиваете направо;

- спускаетесь еще ниже по переулку Южный;

- внизу поворачиваете налево и идете прямо под теплотрассой;

- проходите по улице мимо деревянных домиков, поворачиваете и видите театр.

Вечером 1 февраля на территории театра произошел пожар. Пламя вспыхнуло в «кадочке» — строении в виде бочки рядом с основным зданием. Владимир Захаров погиб при попытке потушить огонь.


Следственный комитет ведет проверку обстоятельств произошедшей трагедии. Основной причиной возгорания в ведомстве назвали замыкание электропроводки.


Номер карты, на которую можно перевести деньги на организацию похорон: Сбербанк: 4173 9800 2401 7440 (Ирина Наумова — директор театра). Или ВТБ: 5368 2900 4074 5871 (Ирина Наумова). Сумма пойдет на организацию похорон и развитие театра.


О нем:  Волшебник, который чинил небо

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