Прощание с Владимиром Захаровым состоится 6 февраля

Прощание с Владимиром Захаровым пройдет 6 февраля с 10.00 до 15.00 в здании театра «2+Ку».
Автомобилистов просят парковаться наверху, на улице Савиных.
Томичи могут доехать до остановки «Лагерный сад», дойти до улицы Савиных (первая улица, если пойти по Ленина в противоположную сторону от Лагерного сада), повернуть в сторону реки и спуститься по улице. Дальше вы увидите схему-ориентир.
Добраться до театра можно будет двумя путями.
«Верхняя дорога»:
- сворачиваете налево;
- в конце зеленого забора поворачиваете под прямым углом и идете вниз между домами;
- видите лестницу к театру, поднимаетесь по ней.
«Нижняя дорога»: (зимой крутая горка, нужно быть осторожным)
- сворачиваете направо;
- спускаетесь еще ниже по переулку Южный;
- внизу поворачиваете налево и идете прямо под теплотрассой;
- проходите по улице мимо деревянных домиков, поворачиваете и видите театр.
Вечером 1 февраля на территории театра произошел пожар. Пламя вспыхнуло в «кадочке» — строении в виде бочки рядом с основным зданием. Владимир Захаров погиб при попытке потушить огонь.
Следственный комитет ведет проверку обстоятельств произошедшей трагедии. Основной причиной возгорания в ведомстве назвали замыкание электропроводки.
Номер карты, на которую можно перевести деньги на организацию похорон: Сбербанк: 4173 9800 2401 7440 (Ирина Наумова — директор театра). Или ВТБ: 5368 2900 4074 5871 (Ирина Наумова). Сумма пойдет на организацию похорон и развитие театра.
О нем: Волшебник, который чинил небо