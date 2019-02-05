Прощание с Владимиром Захаровым состоится 6 февраля

Прощание с Владимиром Захаровым пройдет 6 февраля с 10.00 до 15.00 в здании театра «2+Ку».

Автомобилистов просят парковаться наверху, на улице Савиных.





Томичи могут доехать до остановки «Лагерный сад», дойти до улицы Савиных (первая улица, если пойти по Ленина в противоположную сторону от Лагерного сада), повернуть в сторону реки и спуститься по улице. Дальше вы увидите схему-ориентир.

Добраться до театра можно будет двумя путями.





«Верхняя дорога»:

- сворачиваете налево;

- в конце зеленого забора поворачиваете под прямым углом и идете вниз между домами;

- видите лестницу к театру, поднимаетесь по ней.





«Нижняя дорога»: (зимой крутая горка, нужно быть осторожным)

- сворачиваете направо;

- спускаетесь еще ниже по переулку Южный;

- внизу поворачиваете налево и идете прямо под теплотрассой;

- проходите по улице мимо деревянных домиков, поворачиваете и видите театр.