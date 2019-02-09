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09 февраля,
2019
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Порыв теплотрассы в Октябрьском районе Томска устранен

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Коммунальные службы устранили последствия вчерашней аварии в Октябрьском районе Томска. В «ТомскРТС» ТВ2 сообщили, что работы завершились ночью и все оставшиеся без тепла и воды дома запитаны по основной схеме.


Напомним, что вчера около полудня в районе улиц Беринга и Ивана Черных произошел выход горячей воды на поверхность. Бригады «ТомскРТС» выехали для ликвидации утечки и локализации выполнения аварийно-восстановительных работ. Прорыв теплотрассы   привел к затоплению нескольких улиц и отключению ресурсов у потребителей в 13 жилых домах. Специалисты «ТомскРТС» собрали временную схему, по которой смогли подать теплоноситель до попавших под отключение домов.

Видео: Роман Чертовских
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