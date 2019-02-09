Порыв теплотрассы в Октябрьском районе Томска устранен

Коммунальные службы устранили последствия вчерашней аварии в Октябрьском районе Томска. В «ТомскРТС» ТВ2 сообщили, что работы завершились ночью и все оставшиеся без тепла и воды дома запитаны по основной схеме.





Напомним, что вчера около полудня в районе улиц Беринга и Ивана Черных произошел выход горячей воды на поверхность. Бригады «ТомскРТС» выехали для ликвидации утечки и локализации выполнения аварийно-восстановительных работ. Прорыв теплотрассы привел к затоплению нескольких улиц и отключению ресурсов у потребителей в 13 жилых домах. Специалисты «ТомскРТС» собрали временную схему, по которой смогли подать теплоноситель до попавших под отключение домов.