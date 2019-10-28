«Прорыв»: для чего нужна атомная станция в Северске

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Росатом с 2011 года реализует на Сибирском химическом комбинате в Северске проект «Прорыв», в рамках которого будет построен реактор, работающий в замкнутом топливном цикле, и налажено производство уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах. 26 октября инженеры СХК Игорь Луцик и Максим Федоров провели лекцию, в которой объясняли, почему, по их мнению, реакторы на быстрых нейтронах полезнее и безопаснее предыдущих.

В чем особенность нового реактора

БРЕСТ-ОД-300 расшифровывается как «Быстрый реактор со свинцовым теплоносителем опытный демонстрационный, мощностью 300 МВт». Дело в том, что после поглощения нейтрона тяжелыми ядрами (уран, плутоний) они могут либо разделиться на два осколка, либо превратиться в более тяжелое ядро. Такие тяжелые ядра могут быть и полезными, и вредными (минорные актиноиды). Их период полураспада составляет десятки и сотни тысяч лет – если не замкнуть ядерный топливный цикл, все это время их нужно будет где-то хранить и проверять состояние.

Реакторы на тепловых (медленных) нейтронах позволяют получать более дешевую электроэнергию (в сравнении с быстрыми реакторами), но накапливают те самые минорные актиноиды, которые не могут использоваться в качестве топлива. Преимущество быстрых реакторов в том, что они могут перерабатывать любые актиноиды в продукты деления, время «обезвреживания» которых около 300 лет. Фактически это позволяет получать энергию из того, что раньше находилось в хранилищах в качестве отходов.



Также рядом с реактором построят модуль переработки отработавшего топлива (для очистки оставшихся в топливе актиноидов от продуктов деления) и модуль фабрикации-рефабрикации – для производства нового топлива для реактора на базе извлеченных актиноидов. Таким образом будет реализован замкнутый ядерный топливный цикл. На этом реакторе невозможно производить оружейный плутоний, так что в случае успеха опытов в Северске технологию планируется продавать за рубеж.

Почему «Прорыв» реализуют именно в Северске?

Здесь уже есть опыт эксплуатации ядерных реакторов. Специалистов-реакторщиков в области сейчас не так много, зато есть поставщики новых кадров, в первую очередь Северский технологический институт, где с 2017 года набирают магистрантов на программу «Ядерные физика и технологии», по которой специалистов готовят в основном именно для проекта «Прорыв», и Томский политехнический университет, в котором кадры для атомной отрасли готовят уже около 70 лет.

По словам советника генерального директора «Росатома» Владимира Грачева, сейчас в Томской области самое большое в мире количество студентов, обучающихся на специальностях, связанных с ядерной энергетикой.

Насколько это безопасно?

В целом, по словам инженеров СХК, современные атомные электростанции способны выдержать огромные нагрузки, например, такие, как землетрясение, смерч или падение самолета. Свинец, используемый в качестве материала теплоносителя реактора БРЕСТ, имеет высокую температуру кипения и не вступает в бурную реакцию с водой даже в случае разгерметизации теплообменного оборудования. Планируется, что в случае не прогнозируемой в проекте аварии после остановки реактора и остывания свинца реактор законсервирует сам себя.

Подешевеет ли электричество?

«На наш взгляд, цена на электроэнергию должна упасть», — говорит инженер по эксплуатации реакторного отделения СИП БРЕСТ ОДЭК Игорь Луцик.

Сейчас электроэнергия в Томской области стоит примерно 2,45 рубля за киловатт-час. Эту цифру планируется снизить до 2,23 руб./кВт⋅ч.

Сроки строительства

На данный момент уже построен модуль фабрикации-рефабрикации. В следующем году там будут монтировать технологическое оборудование. Работа модуля в опытно-промышленном режиме начнется в 2022 году, а с 2023-го там начнется промышленная наработка нитридного топлива для загрузки реактора.

Сам реактор БРЕСТ-ОД-300 планируется запустить в августе 2026 года. Модуль переработки планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2029 года. К 2030 году на АЭС должны завершить все работы и начать промышленную эксплуатацию станции.

Какие были сложности?

В 2017 году правительство России исключило строительство атомного реактора БРЕСТ-300 в Северске из федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года».



Однако замглавы «Росатома» Вячеслав Першуков заявлял, что строительство реактора БРЕСТ не прекратили, не остановили, не исключили, а решили оптимизировать.



Замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный также неоднократно подчеркивал, что «Прорыв» будет реализован. По его словам, строительство реактора БРЕСТ-300 задерживалось из-за трудностей при проектировании и прохождении экспертизы.