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Пропавшего томича Кирилла Курочкина нашли живым
1 час назад
Томские полицейские нашли 32-летнего мужчину, пропавшего три дня назад. Мужчина уехал из дома на своей машине и не выходил на связь.
«Сотрудниками полиции установлено местонахождение ранее разыскиваемого Курочкина Кирилла Игоревича. Противоправных действий в отношении него, по информации, полученной сотрудниками органов внутренних дел, совершено не было», — сообщили в УМВД РФ по Томской области.
Напомним, Кирилл Курочкин пропал 16 октября. Он уехал на автомобиле Mitsubishi Lancer из дома, после чего перестал выходить на связь.
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