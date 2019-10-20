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20 октября,
2019
Новости

Пропавшего томича Кирилла Курочкина нашли живым

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томские полицейские нашли 32-летнего мужчину, пропавшего три дня назад. Мужчина уехал из дома на своей машине и не выходил на связь.


«Сотрудниками полиции установлено местонахождение ранее разыскиваемого Курочкина Кирилла Игоревича. Противоправных действий в отношении него, по информации, полученной сотрудниками органов внутренних дел, совершено не было», — сообщили в УМВД РФ по Томской области.


Напомним, Кирилл Курочкин пропал 16 октября. Он уехал на автомобиле Mitsubishi Lancer из дома, после чего перестал выходить на связь. 

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