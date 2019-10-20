Пропавшего томича Кирилла Курочкина нашли живым

Томские полицейские нашли 32-летнего мужчину, пропавшего три дня назад. Мужчина уехал из дома на своей машине и не выходил на связь.





«Сотрудниками полиции установлено местонахождение ранее разыскиваемого Курочкина Кирилла Игоревича. Противоправных действий в отношении него, по информации, полученной сотрудниками органов внутренних дел, совершено не было», — сообщили в УМВД РФ по Томской области.





Напомним, Кирилл Курочкин пропал 16 октября. Он уехал на автомобиле Mitsubishi Lancer из дома, после чего перестал выходить на связь.