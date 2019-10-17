Прокурор просит освободить из СИЗО четверых обвиняемых по делу «Зимней вишни»

В Кемерове прокуратура попросила суд освободить из следственного изолятора четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».





Изменить меру пресечения с ареста на более мягкую предлагается начальнику пожарного караула Сергею Генину, руководителю тушения пожара в «Зимней вишне» Андрею Бурсину, руководителю компании, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации в торгово-развлекательном центре, Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину.





Одновременно прокуратура попросила суд продлить арест до конца января 2020 года другим четверым обвиняемым — бывшему генеральному директору компании-собственника «Зимней вишни» Юлии Богдановой, управляющей ТРЦ Надежде Судденок, техническому директору Георгию Соболеву и охраннику Сергею Антюшину.