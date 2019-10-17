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17 октября,
2019
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Прокурор просит освободить из СИЗО четверых обвиняемых по делу «Зимней вишни»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Кемерове прокуратура попросила суд освободить из следственного изолятора четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».


Изменить меру пресечения с ареста на более мягкую предлагается начальнику пожарного караула Сергею Генину, руководителю тушения пожара в «Зимней вишне» Андрею Бурсину, руководителю компании, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации в торгово-развлекательном центре, Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину.


Одновременно прокуратура попросила суд продлить арест до конца января 2020 года другим четверым обвиняемым — бывшему генеральному директору компании-собственника «Зимней вишни» Юлии Богдановой, управляющей ТРЦ Надежде Судденок, техническому директору Георгию Соболеву и охраннику Сергею Антюшину.

Прокурор просит освободить из СИЗО четверых обвиняемых по делу «Зимней вишни»

25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра. 


Суд по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» начался 16 мая. В рамках расследования трагедии арестованы 16 человек, среди них управляющие зданием, пожарные и теперь уже бывшие руководители регионального МЧС, чиновники, ответственные за ввод в эксплуатацию торгового центра. В марте этого года в Польше был задержан владелец помещения – Вячеслав Вишневский, который последние несколько лет проживал в Испании. Ему инкриминируется «дача взятки в особо крупном размере».


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