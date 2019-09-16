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16 сентября,
2019
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Прокурор Лесосибирска с семьей погиб при пожаре в Красноярске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Крупный пожар произошел в жилом доме в Красноярске. Погибли восемь человек, среди которых прокурор Лесосибирска Василий Федорцов.


Инцидент произошел в 10-этажном доме. По информации МЧС по Красноярскому краю, хлопок газа произошел на первом этаже в негазифицированном доме. В результате произошедшего была деформирована стена между подъездом и мусоросборником. Из здания эвакуировали 37 человек, в том числе три ребенка. От взрыва повредило пять автомобилей, а площадь пожара составила свыше 40 кв. м.

При пожаре погибли прокурор Лесосибирска вместе с семьей и семья его сестры. На сайте краевой прокуратуры указано, что должность лесосибирского прокурора занимал 36-летний Василий Федорцов — его назначили 29 апреля. Указывается, что он был женат, имел двух детей. До назначения работал помощником Боготольского прокурора и прокурором Пировского района. 

Прокурор Лесосибирска с семьей погиб при пожаре в Красноярске

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства. 


«Установлено, что в квартире проживала семья с двумя детьми, к ним на выходные приехали родственники, также с детьми», — отмечается в сообщении ведомства.


В настоящее время на месте продолжают работу следователи и криминалисты, специалисты других ведомств, которые устанавливают причину пожара и обстоятельства произошедшего. Назначена пожарно-техническая и другие необходимые экспертизы.


«В качестве приоритетной версии пожара рассматривается короткое замыкание, но вместе с тем будут проверены и другие версии. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — подчеркивают в СКР.


Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

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