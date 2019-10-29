Прокуратуру Томской области может возглавить уроженец Воронежа
Депутаты областной Думы на внеочередном собрании, которое состоится 30 октября, рассмотрят кандидатуру нового прокурора Томской области. На этот пост претендует Александр Семенов, работавший ранее в Воронежской области и на Кавказе.
Александр Семенов родился в 1960 г. в Лискинском районе Воронежской области. В 1986 г. окончил Воронежский государственный университет имени Ленинского комсомола по специальности «правоведение».
Службу в органах прокуратуры проходил с июля 1986 по февраль 2005 года. Затем год проработал в управлении Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области, в сентябре 2006 года вновь вернулся на службу в прокуратуру Воронежской области.
С ноября 2007 по май 2017 года состоял в должности заместителя прокурора Воронежской области. Затем был назначен на должность начальника окружного главка Северо-Кавказского федерального округа.
С 2014 года пост прокурора Томской области занимал Виктор Романенко. В октябре 2019 года Владимир Путин отправил его в отставку. Отставку Романенко многие связали с делом Игоря Митрофанова. Экс-начальник областного УМВД был фигурантом нескольких уголовных дел — злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество при получении выплат и получение взятки. 29 августа Ленинский районный суд назначил Игорю Митрофанову наказание в виде 8 лет лишения свободы условно. Также бывший начальник томской полиции должен заплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки — 6,4 миллиона рублей. Стороны оспаривать приговор Игорю Митрофанову не стали.
В Томске прошли пикеты за отставку прокурора и против данного приговора.
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