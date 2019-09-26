Прокуратура запретила правило «звонок звенит для учителя»

В девяти школах Маслянинского района Новосибирской области отменили правило «звонок звенит для учителя». Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили в прокуратуре региона.

«В этих школах ученикам запрещали выходить из класса после звонка до тех пор, пока учитель не объявит об окончании урока. Это противоречит законодательству об образовании и нарушает права школьников на отдых между занятиями», — заявили в ведомстве.





Согласно санправилам время урока не должно превышать 45 минут. Исключение — первый класс, где уроки не должны длиться больше 40 минут.





В итоге указанные правила внутреннего распорядка обучающихся в школах отменили.