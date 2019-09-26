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26 сентября,
2019
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Прокуратура запретила правило «звонок звенит для учителя»

ТВ2
ТВ2
59 минут назад

В девяти школах Маслянинского района Новосибирской области отменили правило «звонок звенит для учителя». Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура запретила правило «звонок звенит для учителя»

«В этих школах ученикам запрещали выходить из класса после звонка до тех пор, пока учитель не объявит об окончании урока. Это противоречит законодательству об образовании и нарушает права школьников на отдых между занятиями», — заявили в ведомстве.


Согласно санправилам время урока не должно превышать 45 минут. Исключение — первый класс, где уроки не должны длиться больше 40 минут.


В итоге указанные правила внутреннего распорядка обучающихся в школах отменили.

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