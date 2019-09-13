Прокуратура запретила добывать золото в Ларинском заказнике

Природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что в охранной зоне Ларинского заказника запрещены любые работы. Компании «ТИСК», которая занимается проектом, запретили заниматься изысканиями на территории.





В июле 2019 года ТВ2 писали, что «Томская инвестиционно-строительная компания» («ТИСК») планирует вложить 3,7 миллиарда рублей в освоение рудопроявления. 100 миллионов рублей «ТИСК» хотел потратить на разработку месторождения и привлечь 2,725 миллиарда проектных денег на строительство горно-обогатительного комбината. Перед этим «ТИСК» должен был пройти несколько комиссий и дбиться сокращения охранной зоны Ларинского заказника на пять квадратных километров. ТВ2 писали об этом. Прокурорская проверка проводилась после публикаций в СМИ.





Тогда эксперт экоцентра «Стриж» и бывший директор томского «Облохотуправления» Евгений Мурзаханов отмечал, что «ТИСК» получил нынешнюю лицензию на георазведку незаконно, а золото в Батурино добывать не собирается.





«Охранная зона, также называемая буферной, создается для отделения территории заказника от внешнего мира, — рассказывает Евгений. — Ее создали вокруг Ларинского с целью сохранения редких видов растений и животных. Конкретно на участке, выделенном «ТИСК» под георазведку, обитает краснокнижный лесостепной сурок. А еще на этой территории находится памятник природы Звездный ключ, входящий в состав заказника. Памятник уникальный. Местные там воду берут и отдыхают, из города приезжают посмотреть. На территории ключей запрещен ряд видов деятельности. Отдельно в положении прописан запрет на «выполнение работ по геологическому изучению недр и добычу полезных ископаемых».