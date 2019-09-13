Прокуратура запретила добывать золото в Ларинском заказнике
Природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что в охранной зоне Ларинского заказника запрещены любые работы. Компании «ТИСК», которая занимается проектом, запретили заниматься изысканиями на территории.
В июле 2019 года ТВ2 писали, что «Томская инвестиционно-строительная компания» («ТИСК») планирует вложить 3,7 миллиарда рублей в освоение рудопроявления. 100 миллионов рублей «ТИСК» хотел потратить на разработку месторождения и привлечь 2,725 миллиарда проектных денег на строительство горно-обогатительного комбината. Перед этим «ТИСК» должен был пройти несколько комиссий и дбиться сокращения охранной зоны Ларинского заказника на пять квадратных километров. ТВ2 писали об этом. Прокурорская проверка проводилась после публикаций в СМИ.
Тогда эксперт экоцентра «Стриж» и бывший директор томского «Облохотуправления» Евгений Мурзаханов отмечал, что «ТИСК» получил нынешнюю лицензию на георазведку незаконно, а золото в Батурино добывать не собирается.
«Охранная зона, также называемая буферной, создается для отделения территории заказника от внешнего мира, — рассказывает Евгений. — Ее создали вокруг Ларинского с целью сохранения редких видов растений и животных. Конкретно на участке, выделенном «ТИСК» под георазведку, обитает краснокнижный лесостепной сурок. А еще на этой территории находится памятник природы Звездный ключ, входящий в состав заказника. Памятник уникальный. Местные там воду берут и отдыхают, из города приезжают посмотреть. На территории ключей запрещен ряд видов деятельности. Отдельно в положении прописан запрет на «выполнение работ по геологическому изучению недр и добычу полезных ископаемых».
Во время нынешней проверки удалось установить, что границы участка, который входил в лицензию компании, включали в себя территории областных памятников природы: «Звездного ключа» и «Вершининского соснового бора».
«Данные особо охраняемые природные территории созданы с целью сохранения уникальных природных комплексов, для чего в пределах их территории запрещено выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых. Проведение указанных работ может нанести непоправимый вред природному ландшафту», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.
В связи с этим директор «ТИСК» получил предостережение о недопустимости работ на участке. Деятельность по поиску и разработке месторождения приостановлена.
Для справки: Ларинский ландшафтный заказник — это 1686 гектаров особо охраняемой природной территории на юге Томской области. На территории Ларинского есть памятники природы регионального значения, обитают шесть видов краснокнижных животных и птиц. Особенно примечателен заказник эталонным участком переходной зоны от равнинной южной тайги к горной тайге Кузнецкого Алатау: природа здесь сохранена в первозданном виде. Ларинский окружают 6576 гектаров охранной зоны.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?