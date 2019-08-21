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21 августа,
2019
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Более 140 млн рублей задолжали томские организации по зарплате за 2019 год

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

За 2019 год прокуроры Томской области выявили более 140 миллионов рублей долгов организаций по зарплате перед сотрудниками, сообщает пресс-служба ведомства. На 1 августа сумма долга составляла 14,2 млн рублей. 

Более 140 млн рублей задолжали томские организации по зарплате за 2019 год

В текущем году прокурорами выявлена задолженность в 27 таких организациях на общую сумму более 140 млн рублей, — говорится в сообщении ведомства. — Например, прокуратурой Томска установлен факт наличия задолженности по заработной плате у ООО «Сибпромстрой» в размере свыше 20 млн рублей. После принятых прокурором мер, в том числе путем судебного понуждения, задолженность погашена.

Также прокуроры реагировали на факты оплаты труда ниже установленного минимума и без учета районного коэффициента. Например, в Колпашево после вмешательства сотрудников ведомства организация сделала перерасчет зарплат всем работникам.


Всего за 2019 год прокуроры нашли более двух тысяч нарушений закона в трудовой сфере. Для их устранения надзорное ведомство внесло 154 представления и направило в суд две тысячи исков и заявлений. По материалам проверок возбуждено два уголовных дела. 

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