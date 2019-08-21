Более 140 млн рублей задолжали томские организации по зарплате за 2019 год

За 2019 год прокуроры Томской области выявили более 140 миллионов рублей долгов организаций по зарплате перед сотрудниками, сообщает пресс-служба ведомства. На 1 августа сумма долга составляла 14,2 млн рублей.

В текущем году прокурорами выявлена задолженность в 27 таких организациях на общую сумму более 140 млн рублей, — говорится в сообщении ведомства. — Например, прокуратурой Томска установлен факт наличия задолженности по заработной плате у ООО «Сибпромстрой» в размере свыше 20 млн рублей. После принятых прокурором мер, в том числе путем судебного понуждения, задолженность погашена.

Также прокуроры реагировали на факты оплаты труда ниже установленного минимума и без учета районного коэффициента. Например, в Колпашево после вмешательства сотрудников ведомства организация сделала перерасчет зарплат всем работникам.





Всего за 2019 год прокуроры нашли более двух тысяч нарушений закона в трудовой сфере. Для их устранения надзорное ведомство внесло 154 представления и направило в суд две тысячи исков и заявлений. По материалам проверок возбуждено два уголовных дела.