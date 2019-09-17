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17 сентября,
2019
Новости

Прокуратура: в Томской области женщина выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Жительница Чаинского района обвиняется в убийстве своего ребенка. По версии прокуратуры, женщина после родов выбросила новорожденного в выгребную яму, сообщается на сайте ведомства. 

По версии следствия, в июне 2019 года у себя дома женщина родила доношенного жизнеспособного ребенка.


«Однако, не желая заниматься уходом и воспитанием малыша, решила от него избавиться. С этой целью она сжала шею новорожденного, а затем сбросила в выгребную яму, расположенную на приусадебном участке, где младенец скончался», — сообщает ведомство.


В прокуратуре отмечают, что женщина вину не признала. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Чаинский районный суд Томской области.

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