Прокуратура: в Томской области женщина выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму

Жительница Чаинского района обвиняется в убийстве своего ребенка. По версии прокуратуры, женщина после родов выбросила новорожденного в выгребную яму, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в июне 2019 года у себя дома женщина родила доношенного жизнеспособного ребенка.





«Однако, не желая заниматься уходом и воспитанием малыша, решила от него избавиться. С этой целью она сжала шею новорожденного, а затем сбросила в выгребную яму, расположенную на приусадебном участке, где младенец скончался», — сообщает ведомство.





В прокуратуре отмечают, что женщина вину не признала. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Чаинский районный суд Томской области.