Прокуратура: торги на обработку лесов от шелкопряда проходили с нарушениями

Томская транспортная прокуратура выявила нарушения при проведении в 2018 году электронных аукционов на выполнение работ по обработке лесов от шелкопряда, сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, что в начале февраля в отношении главы департамента лесного хозяйства Михаила Малькевича возбудили уголовное дело.

Как установило ведомства, при проведении электронных аукционов на работы по ликвидации очагов шелкопряда в 2018 году департамент лесного хозяйства области и «Томская авиабаза» не предусмотрели обязательное требование к участникам закупок о наличии сертификата эксплуатанта.

«Заказчик не предусмотрел это требование и допустил участников, не имеющих сертификата на эти работы. Также в проекте договора было заложено требование, согласно которому заказчик может каким-то образом изменять обеспечение по контракту или дополнять его, не указаны условия, при каких основаниях возникает это право и в каком объеме. Добросовестный участник побоится участвовать в таких закупках. Это требование позволяло заказчику налагать на исполнителя контракта обременительные требования», — говорится в сообщении.





Было возбуждено семь административных дел: шесть в отношении начальника «Томской авиабазы» и одно — в отношении замначальника облдепартамента лесного хозяйства. По результатам их рассмотрения виновным лицам назначены семь штрафов по три тысячи рублей.





Начальнику облдепартамента лесного хозяйства Михаилу Малькевичу, являющемуся учредителем авиабазы, было внесено представление об устранении нарушений и недопущении их впредь.