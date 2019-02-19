Прокуратура: торги на обработку лесов от шелкопряда проходили с нарушениями
Томская транспортная прокуратура выявила нарушения при проведении в 2018 году электронных аукционов на выполнение работ по обработке лесов от шелкопряда, сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, что в начале февраля в отношении главы департамента лесного хозяйства Михаила Малькевича возбудили уголовное дело.
Как установило ведомства, при проведении электронных аукционов на работы по ликвидации очагов шелкопряда в 2018 году департамент лесного хозяйства области и «Томская авиабаза» не предусмотрели обязательное требование к участникам закупок о наличии сертификата эксплуатанта.
«Заказчик не предусмотрел это требование и допустил участников, не имеющих сертификата на эти работы. Также в проекте договора было заложено требование, согласно которому заказчик может каким-то образом изменять обеспечение по контракту или дополнять его, не указаны условия, при каких основаниях возникает это право и в каком объеме. Добросовестный участник побоится участвовать в таких закупках. Это требование позволяло заказчику налагать на исполнителя контракта обременительные требования», — говорится в сообщении.
Было возбуждено семь административных дел: шесть в отношении начальника «Томской авиабазы» и одно — в отношении замначальника облдепартамента лесного хозяйства. По результатам их рассмотрения виновным лицам назначены семь штрафов по три тысячи рублей.
Начальнику облдепартамента лесного хозяйства Михаилу Малькевичу, являющемуся учредителем авиабазы, было внесено представление об устранении нарушений и недопущении их впредь.
Ранее сообщалось, что глава областного департамента лесного хозяйства Михаил Малькевич подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, подозреваемый обеспечил заключение контракта на обработку лесов от шелкопряда с фирмой, которая не собиралась выполнять договор, а планировала привлечь для работ посредника. Фактическая разница стоимости работ между основными госконтрактами и договорами субподрядов составила около 28,5 миллиона рублей
В августе 2018 года Томское управление ФАС после проверок транспортной прокуратуры возбудило на департамент лесного хозяйства дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. По мнению антимонопольщиков, чиновники департамента лесного хозяйства безосновательно ввели режим ЧС, благодаря чему смогли заключить три контракта на обработку лесов от шелкопряда с фирмой «Региональная транспортная компания», минуя процедуру торгов.
Томские антимонопольщики подозревают департамент лесного хозяйства в ограничении конкуренции на торгах по аренде участков для лесозаготовки. Победителем данных торгов стала китайская компания «Цзинье», которую жители области обвиняли в том, что она взяла в аренду лес за «16 рублей за гектар в месяц».
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