Прокуратура: томич избил 10-летнего сына мотоциклетными перчатками

Житель Томска обвиняется в том, что избил десятилетнего сына, надев мотоциклетные перчатки с металлическими вставками, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.





По информации ведомства, в марте 2019 года мужчина, придя домой с работы, стал выпивать вместе с приятелем. При этом он ругал своего десятилетнего сына, так как мальчик в его отсутствие пригласил домой друзей, с которыми он запрещал ему общаться.





«Вечером того же дня в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес мальчику удар кулаком по голове, отчего тот упал и ударился о шкаф. После этого томич надел на руки мотоциклетные перчатки с металлическими вставками и стал наносить ребенку множественные удары по телу. Через некоторое время мальчику удалось убежать из квартиры на улицу. Увидевший его сосед вызвал сотрудников полиции и скорую помощь», — говорится в сообщении.





Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия».





Томич полностью признал свою вину. Дело направлено для рассмотрения в суд.