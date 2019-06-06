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06 июня,
2019
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Прокуратура: томич избил 10-летнего сына мотоциклетными перчатками

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Житель Томска обвиняется в том, что избил десятилетнего сына, надев мотоциклетные перчатки с металлическими вставками, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.


По информации ведомства, в марте 2019 года мужчина, придя домой с работы, стал выпивать вместе с приятелем. При этом он ругал своего десятилетнего сына, так как мальчик в его отсутствие пригласил домой друзей, с которыми он запрещал ему общаться.


«Вечером того же дня в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес мальчику удар кулаком по голове, отчего тот упал и ударился о шкаф. После этого томич надел на руки мотоциклетные перчатки с металлическими вставками и стал наносить ребенку множественные удары по телу. Через некоторое время мальчику удалось убежать из квартиры на улицу. Увидевший его сосед вызвал сотрудников полиции и скорую помощь», — говорится в сообщении.


Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия».


Томич полностью признал свою вину. Дело направлено для рассмотрения в суд.

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