Прокуратура: «скорая» в Парабели систематически опаздывала к пациентам

В Парабельской больнице пообещали исправить все нарушения и объяснили опоздания большими расстояниями.

Прокуратура Парабельского района в ходе проверки нашла нарушения в работе скорой помощи районной больницы. В арсенале врачей «скорой» не было необходимых средств для оказания помощи, и они систематически опаздывали к своим пациентам.

Прокуратура выявила, что в автомобилях скорой помощи больницы отсутствовали необходимые средства для оказания оперативной медицинской помощи: щит спинальный с устройством для фиксации головы, одеяло с подогревом (термоодеяло) и бактерицидный облучатель. Также в больнице систематически нарушали сроки приезда врачей к пациентам для оказания экстренной медицинской помощи.







«В 2018 году за пределами положенного 20-минутного срока с момента вызова скорая помощь прибывала к пациентам в 175 случаях, за 8 месяцев 2019 года – в 159 случаях», — отмечается в сообщении ведомства.







Прокуратура возбудила административное дело по части 2 статьи 19.20 КоАП (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией). Главному врачу больницы вынесено предупреждение об устранении нарушений.







Главврач Парабельской районной больницы Владимир Булычев рассказал Агентству новостей ТВ2, что все нарушения планируют устранить в законные сроки.







«В следующем финансовом году мы приобретем недостающие средства, — рассказал главврач больницы Владимир Булычев. — Что касается сроков приезда скорой помощи, то там серьезных нарушений не выявлено. Время приезда к пациентам связано с большой территорией района. И серьезных последствий у этих опозданий не было. То есть к летальному исходу это не привело».

