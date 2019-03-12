Прокуратура: северский стекольный завод работает с нарушениями

Сотрудники прокуратуры нашли нарушения требований о пожарной безопасности на стекольном заводе в поселке Самусь, сообщает пресс-служба ведомства. Проверку провели после сообщений об аварии на этом заводе в январе 2019 года.

«Установлено, что ООО «Интергласс» эксплуатируется стекловаренная плавильная печь, предназначенная для производства и обработки стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла, — говорится в сообщении. — В январе текущего года произошел прогар отдельного участка внутренней несущей оболочки печи, в результате чего расплавленная стекломасса вытекла в расположенный под печью охранный задерживающий бассейн. В дальнейшем стекломасса в результате действий сотрудников организации и ФГКУ «Специальное управление ФПС №8 МЧС России» была охлаждена, а розлив ликвидирован».





По данным прокуратуры, эта печь не относится к опасным производственным объектам. Однако на момент проверки на заводе не было документов, подтверждающих безопасность использования печи. Из-за этого сотрудники надзорного ведомства не смогли сделать вывод об эксплуатационном состоянии установки.





Кроме того, инспекция выявила множество нарушений требований о пожарной безопасности. Например, на заводе нарушены нормы огнезащитной обработки строительных конструкций, не проверяется целостность пожарных лестниц, неисправен внутренний противопожарный водопровод и установки пожарной защиты.





По итогам проверки прокурор Томска вынес заводу представление и направил в суд иск о понуждении к устранению нарушений. Также в отношении организации возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности.





По свидетельствам очевидцев, вечером 15 января на заводе лопнула печь. Оттуда полилось жидкое стекло прямо на пол, затем стекло попало в ванную, а оттуда потекло в сторону баллонов с сжатым воздухом. На место выехала бригада пожарной части.



«15 января 2019 года подразделение специальной пожарно-спасательной части №7 специального управления ФПС № 8 МЧС России привлекались на Северский стекольный завод для оказания помощи при аварийном режиме спуска стекла в аварийную емкость. Цель — охладить данную емкость и не допустить развития аварийной ситуации», — прокомментировал ТВ2 начальник пресс-службы МЧС Северска Юрий Поляков.