Прокуратура проверит законность сожжения верблюдов в Иркутской области

Прокуратура города Ангарска в Иркутской области проверяет информацию о ритуальном сожжении пятерых верблюдов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Прокуратурой города Ангарска организованы и проводятся проверки по факту опубликования в сети «Интернет» информации о совершении на территории Ангарского городского округа обряда с жертвоприношением верблюдом», — говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области.
Видео о жертвоприношении верблюдов опубликовалии на YouTube 21 февраля 2019 года. В описании к ролику говорится, что байкальские шаманы провели обряд «на благо государства и народов» России. Уточняется, что в обряде принял участие заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков.
По информации «Интерфакс-Сибирь» Артур Цыбиков уже дал в прокуратуре объяснения по поводу сожжения животных.
Многие из молодого поколения даже не знают о таком обряде, так как он очень редкий. Мы результата уже достигли — люди, посмотрев ролик в интернете и почитав комментарии, изливают негатив, а мы его принимаем, тем самым делая людей счастливее, — прокомментировал Цыбиков. — Если будет штраф, то буду оплачивать его, если будет другое наказание — то и его приму.
В 2017 году в России усилилась уголовная ответственность по статье «Жестокое обращение с животными». Наказание начало распространяться на те, кто демонстрирует издевательств над животными в сети «Интернет», а максимальный срок лишения свободы увеличился с двух до пяти лет.