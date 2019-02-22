Прокуратура проверит законность сожжения верблюдов в Иркутской области

Прокуратура города Ангарска в Иркутской области проверяет информацию о ритуальном сожжении пятерых верблюдов. Об этом сообщается на сайте ведомства .

«Прокуратурой города Ангарска организованы и проводятся проверки по факту опубликования в сети «Интернет» информации о совершении на территории Ангарского городского округа обряда с жертвоприношением верблюдом», — говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области.





Видео о жертвоприношении верблюдов опубликовалии на YouTube 21 февраля 2019 года. В описании к ролику говорится, что байкальские шаманы провели обряд «на благо государства и народов» России. Уточняется, что в обряде принял участие заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков.





По информации «Интерфакс-Сибирь» Артур Цыбиков уже дал в прокуратуре объяснения по поводу сожжения животных.