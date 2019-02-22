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22 февраля,
2019
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Прокуратура проверит законность сожжения верблюдов в Иркутской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Прокуратура города Ангарска в Иркутской области проверяет информацию о ритуальном сожжении пятерых верблюдов. Об этом сообщается на сайте ведомства

скриншот из видео на YouTube
скриншот из видео на YouTube
Фото: https://www.youtube.com/watch?v=HWcuQ3yRF6c

«Прокуратурой города Ангарска организованы и проводятся проверки по факту опубликования в сети «Интернет» информации о совершении на территории Ангарского городского округа обряда с жертвоприношением верблюдом», — говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области. 


Видео о жертвоприношении верблюдов опубликовалии на YouTube 21 февраля 2019 года. В описании к ролику говорится, что байкальские шаманы провели обряд «на благо государства и народов» России. Уточняется, что в обряде принял участие заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков.


По информации «Интерфакс-Сибирь» Артур Цыбиков уже дал в прокуратуре объяснения по поводу сожжения животных. 

Многие из молодого поколения даже не знают о таком обряде, так как он очень редкий. Мы результата уже достигли — люди, посмотрев ролик в интернете и почитав комментарии, изливают негатив, а мы его принимаем, тем самым делая людей счастливее, — прокомментировал Цыбиков. — Если будет штраф, то буду оплачивать его, если будет другое наказание — то и его приму.

В 2017 году в России усилилась уголовная ответственность по статье «Жестокое обращение с животными». Наказание начало распространяться на те, кто демонстрирует издевательств над животными в сети «Интернет», а максимальный срок лишения свободы увеличился с двух до пяти лет. 

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