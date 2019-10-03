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03 октября,
2019
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Прокуратура проверит законность новых требований Думы Северска к журналистам

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Томской области проверит новые правила аккредитации журналистов в Думе Северска. Ранее Дума закрытого города обязала журналистов соблюдать дресс-код и согласовывать тексты. 

Прокуратура проверит законность новых требований Думы Северска к журналистам

Напомним, 26 сентября Дума Северска приняла новые правила аккредитации журналистов. Дума обязала аккредитованных журналистов «согласовывать тексты интервью, сообщений, материалов, подготовленных на основе представленной информации с авторами, интервьюируемыми — депутатами Думы», а также придерживаться делового стиля одежды при посещении собраний гордумы. 


Против принятия правил выступил некоторые депутаты, члены журналистского сообщества. Юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова отмечала, что требования к согласованию текста незаконны.


«Такие требования пытаются обычно включить в каждое положение об аккредитации при органах власти, потому что, конечно же, органы хотят каким-то образом контролировать контент, создаваемый журналистами и аккредитованными при них редакциями. Однако аккредитация не предусматривает, что редакции будут работать так, как хочет аккредитирующий орган, будут писать только хорошее. То есть критические материалы никто не отменял. Наличие аккредитации — это не покупка лояльности», — подчеркивала Кузеванова.


В свою очередь мэр Северска, председатель гордумы Григорий Шамин пояснил агентству «Интерфакс-Сибирь», что журналистам придется согласовывать только тексты интервью, а посещать собрания можно и в джинсах. По его словам, новый документ не противоречит федеральному закону о СМИ.

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