Прокуратура прокомментировала задержку с подключением горячей воды в Томске

Свыше 300 домов в Томске остаются без горячей воды. В «ТомскРТС» объясняют задержку с подключением ветхостью коммунальных сетей. Редакция ТВ2 попросила прокуратуру Томской области прокомментировать сложившуюся ситуацию.
«Горячее водоснабжение потребителю должно предоставляться бесперебойно, либо с перерывами, не превышающими установленную продолжительность. Согласно СанПиН, в период ремонта сетей отключение горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Превышение указанного срока допустимо только в случае проведенного капитального ремонта или реконструкции инфраструктуры», — подчеркивает заместитель прокурора города, советник юстиции Елена Малышева.
В ведомстве отмечают, что организации, обслуживающие жилищный фонд, за месяц до окончания текущего отопительного периода должны разработать, согласовать с теплоснабжающей организацией и утвердить в органах самоуправления графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей и известить жителей об остановке предоставления коммунальных услуг. Продолжительность ремонта в каждом конкретном случае устанавливается органами местного самоуправления. При этом, согласно постановлению Правительства, сроки ремонта можно скорректировать при наличии мотивированной заявки владельца тепловой сети.
«Прокуратурой Томска на основании поступающих обращений граждан, иной информации о нарушении сроков подачи горячего водоснабжения проводятся проверки законодательства, в том числе в отношении АО «ТомскРТС». При наличии оснований, прокуратурой Томска принимаются меры прокурорского реагирования. Информация об обращениях о нарушении сроков подачи горячей воды, поступивших в прокуратуру Томской области, в прокуратуре отсутствует», — отмечает ведомство.
Ранее проверка прокуратуры Ленинского района Томска показала, что по состоянию на 1 августа 2019 года АО «ТомскРТС» не были проведены благоустроительные работы в 14 местах раскопок, из которых 12 должны были быть завершены в июле текущего года, а две — еще в июне.