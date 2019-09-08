Прокуратура прокомментировала задержку с подключением горячей воды в Томске

Свыше 300 домов в Томске остаются без горячей воды. В «ТомскРТС» объясняют задержку с подключением ветхостью коммунальных сетей. Редакция ТВ2 попросила прокуратуру Томской области прокомментировать сложившуюся ситуацию.

«Горячее водоснабжение потребителю должно предоставляться бесперебойно, либо с перерывами, не превышающими установленную продолжительность. Согласно СанПиН, в период ремонта сетей отключение горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Превышение указанного срока допустимо только в случае проведенного капитального ремонта или реконструкции инфраструктуры», — подчеркивает заместитель прокурора города, советник юстиции Елена Малышева.





В ведомстве отмечают, что организации, обслуживающие жилищный фонд, за месяц до окончания текущего отопительного периода должны разработать, согласовать с теплоснабжающей организацией и утвердить в органах самоуправления графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей и известить жителей об остановке предоставления коммунальных услуг. Продолжительность ремонта в каждом конкретном случае устанавливается органами местного самоуправления. При этом, согласно постановлению Правительства, сроки ремонта можно скорректировать при наличии мотивированной заявки владельца тепловой сети.