Прокуратура попросила приговорить к условному сроку экс-главу томского МВД

Прокуратура Томской области попросила суд приговорить к условному сроку бывшего главу регионального управления МВД Игоря Митрофанова, которого обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе облсуда.

Сторона обвинения попросила суд приговорить бывшего полицейского к восьми годам заключения условно.





Напомним, начальник областного УМВД Игорь Митрофанов ушел на пенсию в результате громкого коррупционного скандала в 2016-м году. В результате этого скандала:





1.Был арестован, обвинен и осужден начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Константин Савченко. Он приговорен к 7,5 годам лишения свободы и почти 7 миллионам рублей штрафа. Верховный Суд РФ оставил приговор в силе.





2. Было возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя Андрея Кривошеина. Ему предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности: обналичивании 3,4 миллиардов рублей и получении дохода в особо крупном размере — 68,9 миллионов рублей.





По данным УФСБ, бывший глава областной полиции Игорь Митрофанов получил от томского предпринимателя взятку — незаконное оказание услуг имущественного характера для своих близких родственников. Материальные ценности представлены гражданско-правовыми договорами на приобретение четырех автомобилей в период с мая 2011 года по апрель 2014 года с освобождением от оплаты разницы между реальной рыночной стоимостью автомобилей и фактической оплатой за их приобретение на общую сумму более 1,7 млн рублей.





Кроме того, по версии следствия, Игорь Митрофанов, действуя из корыстных побуждений с использованием своего служебного положения, при подаче заявления о назначении пенсии предоставил в отдел пенсионного обслуживания ЦФО УМВД России по Томской области заведомо ложные сведения о проживании в районе Томской области, приравненному к крайнему северу, при этом фактически там не проживал. В период с 28 марта 2017 года размер пенсии с применением повышенного районного коэффициента (50%) составил более 180 тысяч рублей.





В СУ СКР по Томской области уже расследовали два уголовных дела в отношении генерала Митрофанова — одно по заявлению бизнесмена Андрея Кривошеина по статье «мошенничество», а другое по инициативе самого СК по статье «злоупотребление должностными полномочиями».





В настоящее время Игорь Митрофанов находится под домашним арестом, в суде свою вину не признает.





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