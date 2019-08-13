Прокуратура передала дело экс-заммэра Анны Подгорной в суд
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-начальницы городского департамента архитектуры и градостроительства Анны Подгорной. Материалы дела передали в Советский районный суд.
Отметим, уголовные дела по двум статьям «превышение должностных полномочий» и «организация и руководство совершением преступления» в отношении чиновницы возбудил региональный Следственный комитет по материалам томского УФСБ. В мэрии, а также по месту жительства вице-мэра прошли обыски. 28 февраля Подгорную задержали. Спустя день Следственный комитет сообщил, что вице-мэр признала свою вину. 2 марта Анну Подгорную отправили под домашний арест. В апреле 2019-го Подгорная покинула пост заммэра по собственному желанию.
По версии следствия, экс-заммэра решила обеспечить газоснабжение принадлежащего ее матери жилого дома в поселке Радиоцентр, где проживала и она сама. Для этого в поселке проложили 905 метров системы газоснабжения. При этом коммуникации проходили по территории особо охраняемой природной территории. В прокуратуре отмечают, что обвиняемая в силу своего служебного положения осознавала, что для таких строительных работ по закону необходимо получить документы на земельный участок и разрешение на строительство газопровода, а также согласовать порядок работ на участке «Береговой склон реки Томи в границах города Томска от площади Южной до поселка Аникино» с департаментом дорожной деятельности и благоустройства.
«Не желая нести материальные затраты, связанные с оформлением необходимой документации в установленном порядке, используя свое должностное положение, обвиняемая организовала выдачу своей матери разрешения на использование земель для размещения объекта капитального строительства без соблюдения предусмотренных выше требований закона. Для этого, находясь в очередном отпуске в ноябре 2016 года, обвиняемая дала своему заместителю, исполнявшему обязанности начальника департамента, указание подписать соответствующее заведомо незаконное распоряжение», — сообщает прокуратура.
В тот же день заявитель получила разрешение на прокладку газопровода. Свою вину Анна Подгорная полностью признала. Заместитель экс-начальницы Ольга Кузнецова, которая также фигурировала в деле и подписала заведомо ложное распоряжение, избежала уголовного наказания «по нереабилитирующему основанию в связи с деятельным раскаянием».
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