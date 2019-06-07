Прокуратура оштрафовала двоих замов мэра Томска за поздний ответ жителям

Прокуратура после проверки оштрафовала заместителей мэра Владимира Брюханцева и Вячеслава Черноуса на пять тысяч рублей за несоблюдение сроков рассмотрения обращений граждан, сообщает региональное ведомство.





По закону обращение должно рассматриваться в течение 30 дней с момента регистрации.





«Вместе с тем проверкой установлено, что срок рассмотрения двух обращений, поступивших в департамент городского хозяйства администрации города Томска по вопросам организации работы муниципального общественного транспорта, составил 45 дней и 70 дней», — говорится в сообщении.





Такое же нарушение допустил заммэра Томска по благоустройству при рассмотрении поступившего в горадминистрацию электронного обращения по вопросу организации дорожного движения через железнодорожные переезды по улице Шевченко (пос. Степановка) и улице Мокрушина. Ответ заявитель получил спустя 35 дней. При этом граждан не уведомили о продлении срока рассмотрения обращений.





По результатам проверки в отношении Владимира Брюханцева и Вячеслава Черноуса возбудили дела об административном правонарушении за «нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».





«Постановлениями мировых судей должностным лицам назначено наказание в виде административных штрафов в размере 5 тысяч рублей по каждому из указанных фактов», — добавили в прокуратуре.