Прокуратура обвиняет водоснабжающую компанию в сливе нечистот в Басандайку

Томская природоохранная прокуратура обвиняет водоснабжающую компанию «ВКХ Лоскутово» в загрязнении Басандайки. В ведомстве считают, что компания сливает в реку нечистоты.

В производственной деятельности обществом для сброса сточных вод используется участок реки Басандайка, — говорится в сообщении. — Прокурорская проверка показала, что загрязняющие вещества поступают в водный объект с превышением допустимой концентрации, в том числе по азоту аммонийному – в 2 раза, по фосфатам и нитратам – более чем в 3 раза, по хлоридам – в 5 раз.

В прокуратуре отмечают, что «ВКХ Лоскутово» уже привлекали к административной ответственности за нарушение правил охраны водных объектов. Предприятие должно было устранить нарушения, но не сделало этого.





Теперь томский природоохранный прокурор пытается через суд обязать «ВКХ Лоскутово» к соблюдению речного законодательства. Иск рассматривает Кировский районный суд города.





В приемной «ВКХ Лоскутово» журналиста ТВ2 попросили обратиться за комментарием позднее.