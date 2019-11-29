Добрые новости
29 ноября,
2019
1
фото
Новости

Прокуратура обвиняет водоснабжающую компанию в сливе нечистот в Басандайку

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Томская природоохранная прокуратура обвиняет водоснабжающую компанию «ВКХ Лоскутово» в загрязнении Басандайки. В ведомстве считают, что компания сливает в реку нечистоты. 

Фото иллюстративное
Фото иллюстративное

В производственной деятельности обществом для сброса сточных вод используется участок реки Басандайка, — говорится в сообщении. — Прокурорская проверка показала, что загрязняющие вещества поступают в водный объект с превышением допустимой концентрации, в том числе по азоту аммонийному – в 2 раза, по фосфатам и нитратам – более чем в 3 раза, по хлоридам – в 5 раз.

В прокуратуре отмечают, что «ВКХ Лоскутово» уже привлекали к административной ответственности за нарушение правил охраны водных объектов. Предприятие должно было устранить нарушения, но не сделало этого.


Теперь томский природоохранный прокурор пытается через суд обязать «ВКХ Лоскутово» к соблюдению речного законодательства. Иск рассматривает Кировский районный суд города.


В приемной «ВКХ Лоскутово» журналиста ТВ2 попросили обратиться за комментарием позднее. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.