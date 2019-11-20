Прокуратура напомнила коммунальщикам о своевременной уборке снега и наледи
Томские прокуроры встретились с представителями управляющих компаний и напомнили им о необходимости своевременной уборки снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
На встрече разъяснили положения закона об ответственности за причинение вреда жизни, здоровью граждан и ущерба их имуществу в связи с ненадлежащей уборкой снега и наледи с крыш и придомовой территории.
Как сообщает пресс-служба ведомства, на встрече обсудили проблемы, возникающие в ходе отопительного сезона.
«В связи с ухудшением погодных условий, нестабильной температурой, обильными снегопадами прокурор района Владислав Шумихин объявил руководителям 9 управляющих компаний предостережения о недопустимости нарушения обязанностей по своевременной уборке снежно-ледяных скоплений», — говорится в сообщении.
Напомним, в марте этого года на проспекте Ленина лед упал с крыши на женщину и ее внучку. Она погибла на месте, пятилетняя девочка попала в больницу. В свою очередь мэр Томска Иван Кляйн раскритиковал работу управляющей компании, отметив, что ее неоднократно штрафовали за плохую уборку снега. Следователи возбудили уголовное дело по данному происшествию.
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