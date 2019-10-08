Прокуратура: «Корея-Сибирия Вуд» пять лет не восстанавливала вырубленный лес в Томской области

Природоохранная прокуратура в судебном порядке потребовала от компании провести восстановительные работы на площади более 190 га, сообщается на сайте ведомства.





Сообщается, что проверку вела томская природоохранная прокуратура совместно с департаментом лесного хозяйства.





«Установлено, что с 2008 года ЗАО «Корея-Сибирия Вуд» арендует на территории Тегульдетского лесничества лесной участок площадью 140 тысяч гектаров для заготовки древесины. По условиям договора аренды общество обязалось восстановить на используемой территории лес в местах, где имеются погибшие насаждения, а также вырубки прошлых лет», — говорится в сообщении ведомства.





Однако выяснилось, что на протяжении пяти лет заготовители не проводили лесовосстановительные работы на площади 198 гектаров. По итогам проверки ведомство направило исковое заявление в суд, чтобы обязать «Корея-Сибирия Вуд» провести восстановление леса в Тугельдете.





Иск рассматривается Асиновским городским судом Томской области.