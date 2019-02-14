Прокуратура хочет обязать две китайские фирмы восстановить лес на арендованных участках

Томская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства об охране и использовании лесов, в ходе которой установила, что отдельными лесозаготовителями на арендованных лесных участках работы по лесовосстановлению проведены не в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





По условиям договоров аренды лесных участков на основании проектов освоения лесов лесозаготовители обязаны производить лесовосстановление на используемой территории после разработки лесосеки, а также в местах, где имеются погибшие насаждения, вырубки прошлых лет и гари от природных пожаров, образовавшиеся до начала освоения лесного участка.





«В ходе проверки выяснилось, что ООО «АсиноЛесстрой-2м» не выполнило лесовосстановление на площади 118,1 га на территории Асиновского лесничества, а ООО «Хенда-Сибирь» - на общей площади 11,6 тыс. га на территории Тегульдетского лесничества», — говорится в сообщении.





Прокуратура направила в суды исковые заявления о понуждении ООО «АсиноЛесстрой-2м» и ООО «Хенда-Сибирь» провести лесовосстановление на арендованной территории лесного фонда в полном объеме.





Исковые заявления находятся на рассмотрении в Асиновском городском суде и Тегульдетском районном суде.