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14 февраля,
2019
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Прокуратура хочет обязать две китайские фирмы восстановить лес на арендованных участках

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства об охране и использовании лесов, в ходе которой установила, что отдельными лесозаготовителями на арендованных лесных участках работы по лесовосстановлению проведены не в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


По условиям договоров аренды лесных участков на основании проектов освоения лесов лесозаготовители обязаны производить лесовосстановление на используемой территории после разработки лесосеки, а также в местах, где имеются погибшие насаждения, вырубки прошлых лет и гари от природных пожаров, образовавшиеся до начала освоения лесного участка.


«В ходе проверки выяснилось,  что ООО «АсиноЛесстрой-2м» не выполнило лесовосстановление на площади 118,1 га на территории Асиновского лесничества, а ООО «Хенда-Сибирь» - на общей площади 11,6 тыс. га на территории Тегульдетского лесничества», — говорится в сообщении.


Прокуратура направила в суды исковые заявления о понуждении ООО «АсиноЛесстрой-2м» и ООО «Хенда-Сибирь» провести лесовосстановление на арендованной территории лесного фонда в полном объеме.


Исковые заявления находятся на рассмотрении в Асиновском городском суде и Тегульдетском районном суде.

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