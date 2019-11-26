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26 ноября,
2019
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Прокуратура через суд обязала власти Молчанова отремонтировать сельскую дорогу

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Прокуратура обязала администрацию Молчанова отремонтировать сельскую дорогу, сообщает пресс-служба ведомства. Совместная с ГИБДД проверка показала на дороге опасные дефекты.


 «В селе Молчаново участок автомобильной дороги по улице Источной от улицы Нагорной до дома № 47 имеет многочисленные дефекты дорожного покрытия в виде глубоких просадок и колейности, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. - Кроме того, на данной улице отсутствуют тротуары, что существенно повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, вынужденных передвигаться по проезжей части дороги».


После проверки прокурор района через суд обязал администрацию Молчановского поселения отремонтировать проблемный участок дороги до сентября 2020 года. Районный суд удовлетворил прокурорский иск в полном объеме. 

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