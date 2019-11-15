Прокуратура через суд обязала администрацию Томска выделить квартиру сироте

Прокуратура Кировского района через суд обязала городскую администрацию дать квартиру 18-летней сироте, сообщает пресс-служба ведомства. Девушка состояла в списке подлежащих обеспечению жильем с 2015 года, но квартиру ей не дали до сих пор.

В шесть лет девушка осталась без попечения родителей и с тех пор воспитывалась бабушкой. В 2015 году сироту включили в список детей, подлежащих обеспечению жильем в Кировском районе. Однако квартиры у нее так и не появилось.





Исполняющий обязанности прокурора Кировского района обратился в суд с иском о возложении на администрацию города обязанности дать девушке жилье вне очереди из спецжилфонда.



Суд удовлетворил прокурорский иск в полном объеме, в силу решение еще не вступило.