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15 ноября,
2019
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Прокуратура через суд обязала администрацию Томска выделить квартиру сироте

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Прокуратура Кировского района через суд обязала городскую администрацию дать квартиру 18-летней сироте, сообщает пресс-служба ведомства. Девушка состояла в списке подлежащих обеспечению жильем с 2015 года, но квартиру ей не дали до сих пор.

Прокуратура через суд обязала администрацию Томска выделить квартиру сироте

В шесть лет девушка осталась без попечения родителей и с тех пор воспитывалась бабушкой. В 2015 году сироту включили в список детей, подлежащих обеспечению жильем в Кировском районе. Однако квартиры у нее так и не появилось.


Исполняющий обязанности прокурора Кировского района обратился в суд с иском о возложении на администрацию города обязанности дать девушке жилье вне очереди из спецжилфонда.

Суд удовлетворил прокурорский иск в полном объеме, в силу решение еще не вступило.

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