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20 февраля,
2019
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Прокуратура Барнаула извинилась перед Марией Мотузной

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Прокуратура Индустриального района Барнаула извинилась перед Марией Мотузной за необоснованное уголовное преследование. Об этом в своем телеграм-канале написал глава правозащитной группа «Агора» Павел Чиков.

Прокуратура Барнаула извинилась перед Марией Мотузной
Фото: facebook.com/motuznaya.m

«От имени государства приношу вам официальные извинения в связи с необоснованным привлечением вас к уголовной ответственности и вынесением следователем следственного отдела по Индустриальному району Барнаула СК РФ по Алтайскому краю реабилитирующего решения по уголовному делу..в связи с в Ваших действиях признаков преступлений, предусмотренных ч.1 ст.282, ч.1 ст. 148 УФ РФ», — говорится в документе от ведомства. 


В письме также говорится, что Мотузная может требовать возмещения имущественного и морального вреда, восстановления прав и реабилитации.

Прокуратура Барнаула извинилась перед Марией Мотузной
Фото: телеграм-канал Павла Чикова

Дело в отношении Марии Мотузной возбудили в августе 2018 года. Из-за размещенных во «ВКонтакте» картинок девушку обвиняли в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти.


В октябре 2018 года суд дело Марии Мотузной вернули прокурору, а январе 2019 года делопроизводство было прекращено Следственным комитетом по Алтайскому краю. Сама Мотузная не стала дожидаться завершения следствия и эмигрировала в Европу.


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