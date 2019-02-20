Прокуратура Барнаула извинилась перед Марией Мотузной

Прокуратура Индустриального района Барнаула извинилась перед Марией Мотузной за необоснованное уголовное преследование. Об этом в своем телеграм-канале написал глава правозащитной группа «Агора» Павел Чиков.

«От имени государства приношу вам официальные извинения в связи с необоснованным привлечением вас к уголовной ответственности и вынесением следователем следственного отдела по Индустриальному району Барнаула СК РФ по Алтайскому краю реабилитирующего решения по уголовному делу..в связи с в Ваших действиях признаков преступлений, предусмотренных ч.1 ст.282, ч.1 ст. 148 УФ РФ», — говорится в документе от ведомства.





В письме также говорится, что Мотузная может требовать возмещения имущественного и морального вреда, восстановления прав и реабилитации.