Прокуратура Бакчарского района дважды не позволила чиновникам сдать недостроенный дом
Прокуратура Бакчарского района проверила законность выдачи в ноябре 2019 года администрацией Бакчарского сельского поселения ООО «Ремонтно-строительный участок № 20» разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома на улице Пролетарская в районном центре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что возведенный дом не соответствует параметрам, предусмотренным в проекте строительства. Так, отсутствуют водоотводы, выходы и окна, предусмотренные проектом, не до конца возведены межкомнатные стены, также нет снегоудерживающих козырьков и вентиляции.
«Кроме того, установлено, что застройщиком не подготовлен и не представлен в орган местного самоуправления наряду с другими документами акт, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта требованиям энергетической эффективности», — говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что ранее, в июле этого года, уже отменялось разрешение на ввод в эксплуатацию данного дома, выданное с нарушением закона. Однако разрешение было выдано повторно.
Кроме того, прокурор района возбудил в отношении главы Бакчарского сельского поселения административное дело по ч. 1 ст.2.5 Кодекса Томской области об административных правонарушениях. Виновному лицу назначен административный штраф в размере одной тысячи рублей (постановление мирового судьи судебного участка Бакчарского судебного района Томской области в законную силу не вступило).
Также в адрес главы Бакчарского сельского поселения внесено представление об устранении нарушения закона, которое находится на рассмотрении. В рамках рассмотрения акта прокурорского реагирования из Росреестра отозваны документы, которые были направлены для постановки многоквартирного жилого дома на кадастровый учет.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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