Производители алкоголя предложили повысить минимальную цену на водку

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обратился в Минфин с просьбой повысить минимальную розничную цену на водку в 2020 году до 233 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.



«Какая это будет цифра, я пока сказать не могу, но СПАП, проговорив со всеми членами, направил в Минфин цифру — 233 рублей за пол-литровую бутылку», — цитирует ТАСС президента союза Игоря Косарева.



Сейчас Косарев надеется, что при определении минимальной цены будет учтено повышение акциза на этиловый спирт (до 544 рублей за 1 литр в 2020 году), а также рост цен на стекло и пшеницу.