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16 сентября,
2019
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Производители алкоголя предложили повысить минимальную цену на водку

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обратился в Минфин с просьбой повысить минимальную розничную цену на водку в 2020 году до 233 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.


«Какая это будет цифра, я пока сказать не могу, но СПАП, проговорив со всеми членами, направил в Минфин цифру — 233 рублей за пол-литровую бутылку», — цитирует ТАСС президента союза Игоря Косарева. 

Сейчас Косарев надеется, что при определении минимальной цены будет учтено повышение акциза на этиловый спирт (до 544 рублей за 1 литр в 2020 году), а также рост цен на стекло и пшеницу.

Минимальные цены на алкоголь устанавливает Минфин с 2009 года.


В настоящее время минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское. На водку МРЦ составляет 215 рублей, на коньяк - 388 рублей, на бренди - 307 рублей за бутылку (0,5 литра). В марте Минфин предложил увеличить МРЦ на игристые вина со 164 рублей до 207 рублей за 0,75 литра.

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