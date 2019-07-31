«Прогноз сложный»: Дмитрий Медведев о лесных пожарах в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами заявил, что ситуация с лесными пожарами в регионах Сибири сложная и требует координированных действий. Об этом во вторник, 30 июля, пишет «РИА Новости».
По словам премьера, губернаторам следует взять ситуацию под контроль. «Каждый руководитель субъекта федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль — не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом», — подчеркнул Медведев.
При этом глава правительства отметил, что опасности для жизни людей пожары на данный момент не представляют, но прогноз сложный. Медведев поручил министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину лично проверить ситуацию в Сибири на месте.
По словам самого Кобылкина, площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 млн га, что на 12% больше, чем в прошлом году.
В настоящий момент в Сибири горит лес на территории в 1,78 млн га. При этом на площади в 1,68 млн га пожары не тушатся.
Ранее дымка от пожаров накрыла Западную Сибирь. Несколько дней в Томске, Новосибирске, Кемерове и других городах стоял густой смог. Изначально власти и МЧС уверяли, что «небольшая дымка с запахом гари» безопасна. Однако в Алтайском крае, Кузбассе и Новосибирской области все-таки был введен режим «черного неба».
В выходные смог над Томском развеялся, однако дым от пожаров дошел до Урала и Казахстана.
22 июля была запущена петиция на сайте change.org о введении режима ЧС на территории Сибири и начале тушения пожаров. Петиция набрала свыше 300 тысяч подписей, когда 29 июля режим ЧС ввели на территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в Бурятии. Рослесхоз объявил, что перебросит в Красноярский край и Иркутскую область дополнительные авиапожарные силы из Северо-Западного и Уральского федеральных округов, однако активно бороться с огнем никто не начал.
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