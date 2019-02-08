Профсоюз журналистов требует прекратить преследование Светланы Прокопьевой

Профсоюз журналистов и работников СМИ собирает подписи в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Ее подозревают в преступлении по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием СМИ».

«Профсоюз журналистов собирает подписи в поддержку бывшего главного редактора «Псковской губернии» и корреспондентки сайта «Радио Свобода» Светланы Прокопьевой, — пишут в обращении члены профсоюза. — Мы считаем выдвинутые против нее обвинения в «оправдании терроризма» абсурдными. Мы возмущены действиями правоохранительных органов и требуем прекратить преследование журналистки. Присоединяйтесь к нашей кампании. Поставьте подпись в поддержку коллеги!».

Под обращением, опубликованным на сайте профсоюза, подписались более ста работников СМИ.





Шестого февраля «Медиазона» сообщила, что в доме журналистки Светланы Прокопьевой прошел обыск. Адвокат журналистки Татьяна Мартынова рассказала изданию, что обыск прошел по уголовному делу об оправдании терроризма. Силовики сочли преступными слова Прокопьевой о взрыве в архангельском ФСБ, сказанные в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».





Редакция «Эха Москвы в Пскове» получила штраф в 150 тысяч рублей — суд решил, что радиостанция виновна в преступлении по статье «Производство либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к терроризму либо оправдывающей терроризм». Штраф в 200 тысяч рублей суд назначил и изданию «Псковская лента новостей», опубликовавшему текстовую версию эфира с выступлением Светланы Прокопьевой.