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08 февраля,
2019
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Профсоюз журналистов требует прекратить преследование Светланы Прокопьевой

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Профсоюз журналистов и работников СМИ собирает подписи в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Ее подозревают в преступлении по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием СМИ». 

Профсоюз журналистов требует прекратить преследование Светланы Прокопьевой
Фото: профсоюз журналистов и работников СМИ

«Профсоюз журналистов собирает подписи в поддержку бывшего главного редактора «Псковской губернии» и корреспондентки сайта «Радио Свобода» Светланы Прокопьевой, — пишут в обращении члены профсоюза. — Мы считаем выдвинутые против нее обвинения в «оправдании терроризма» абсурдными. Мы возмущены действиями правоохранительных органов и требуем прекратить преследование журналистки. Присоединяйтесь к нашей кампании. Поставьте подпись в поддержку коллеги!».

Под обращением, опубликованным на сайте профсоюза, подписались более ста работников СМИ.


Шестого февраля «Медиазона» сообщила, что в доме журналистки Светланы Прокопьевой прошел обыск. Адвокат журналистки Татьяна Мартынова рассказала изданию, что обыск прошел по уголовному делу об оправдании терроризма. Силовики сочли преступными слова Прокопьевой о взрыве в архангельском ФСБ, сказанные в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». 


Редакция «Эха Москвы в Пскове» получила штраф в 150 тысяч рублей — суд решил, что радиостанция виновна в преступлении по статье «Производство либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к терроризму либо оправдывающей терроризм». Штраф в 200 тысяч рублей суд назначил и изданию «Псковская лента новостей», опубликовавшему текстовую версию эфира с выступлением Светланы Прокопьевой.

Саму Светлану Прокопьеву дважды допросили в управлении Следственного комитета по Псковской области и отпустили домой под обязательство о явке. После второго допроса Прокопьева дала подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

В данный момент журналистка находится в статусе подозреваемой. 

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