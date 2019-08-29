Добрые новости
29 августа,
2019
1
фото
Новости

Проекты 32 аспирантов ТГУ получат грантовую поддержку на федеральном уровне

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) поддержал 32 аспирантов из ТГУ, подавших заявки на финансирование собственных исследований, передает пресс-служба университета. Всего одобрили 70% поданных заявок.


Аспиранты более десяти факультетов получат гранты в размере 1 млн 200 тысяч рублей на два года. В грант включена ежемесячная зарплата аспиранта — не менее 25 тысяч рублей в месяц.


«Новый конкурс от РФФИ пришел на замену ранее проводившимся конкурсам поддержки молодых учёных, — говорит Юлия Сметанова, заместитель начальника Молодёжного центра ТГУ. — Особенность его в том, что конкурс направлен на поддержку исследований аспирантов, на создание им условий для подготовки диссертации на соискание учёной степени кандидата наук <...> Конкурс выстроен так, что даже просто участие уже является помощью для аспирантов. Чтобы податься на грант, им нужно структурировать свою научную работу, а на втором курсе это ещё не является обязательным для них требованием». 


Подать заявку на грант могли аспиранты второго года обучения. Деньги на одобренные проекты будут поступать в течение двух лет, то есть до конца учебы в аспирантуре, а затем в течение года. Кроме поддержки исследований, конкурс направлен на содействие при трудоустройстве молодых ученых в российских научных организациях.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

РФФИ —фонд, созданный бывшим президентом России Борисом Ельциным при Правительстве РФ. Его цель — конкурсная поддержка фундаментальных научно-исследовательских работ и формирование эффективных взаимоотношений между учеными и государством

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.