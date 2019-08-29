Проекты 32 аспирантов ТГУ получат грантовую поддержку на федеральном уровне

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) поддержал 32 аспирантов из ТГУ, подавших заявки на финансирование собственных исследований, передает пресс-служба университета. Всего одобрили 70% поданных заявок.





Аспиранты более десяти факультетов получат гранты в размере 1 млн 200 тысяч рублей на два года. В грант включена ежемесячная зарплата аспиранта — не менее 25 тысяч рублей в месяц.





«Новый конкурс от РФФИ пришел на замену ранее проводившимся конкурсам поддержки молодых учёных, — говорит Юлия Сметанова, заместитель начальника Молодёжного центра ТГУ. — Особенность его в том, что конкурс направлен на поддержку исследований аспирантов, на создание им условий для подготовки диссертации на соискание учёной степени кандидата наук <...> Конкурс выстроен так, что даже просто участие уже является помощью для аспирантов. Чтобы податься на грант, им нужно структурировать свою научную работу, а на втором курсе это ещё не является обязательным для них требованием».





Подать заявку на грант могли аспиранты второго года обучения. Деньги на одобренные проекты будут поступать в течение двух лет, то есть до конца учебы в аспирантуре, а затем в течение года. Кроме поддержки исследований, конкурс направлен на содействие при трудоустройстве молодых ученых в российских научных организациях.