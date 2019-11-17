Проект ТВ2 «Яр. Колпашевская трагедия» выиграл премию «Профессия — журналист»
Лауреатом премии «Профессия — журналист» за 2019 год в номинации «Региональные медиа» стал проект ТВ2 «Яр. Колпашевская трагедия». Об этом стало известно на торжественной церемонии вручения премии в Берлине.
Жюри премии во главе с Марией Слоним из более 300 публикаций, представленных на конкурс, выбрало победителей в разных конкурсных категориях, а также вручило специальный приз. Всего в журналистском конкурсе было семь номинаций: «Расследование», «Репортаж», «Интервью + портрет», «Публицистика + аналитика», «Региональные медиа», «Видеодокумент», «Неформат». В число лауреатов вместе с нашими коллегами — режиссером фильма «Яр» Денисом Бевзом и журналистом ТВ2 Ларисой Муравьевой — вошли журналисты «Медузы», «Colta», «Настоящего времени» и других редакций, среди которых Иван Голунов, Юрий Дудь, Константин Саломатин и другие.
Победителями стали:
Иван Голунов в номинации «Расследование» за публикацию «Кто владеет московскими кладбищами. Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ» («Медуза»).
Юрий Дудь в номинации «Видеодокумент» за фильм «Беслан. Помни» («ВДудь»).
Константин Саломатин и Шура Буртин в номинации «Репортаж» за публикацию «Заводной мандарин» («Эксперт»).
Глеб Морев в номинации «Публицистика + аналитика» за публикацию «Кто сказал “а”»: выезд Иосифа Бродского из СССР» (Colta).
Михаил Рубин, Мария Жолобова и Роман Баданин в номинации «Интервью + портрет» за публикацию «Портрет Алексея Громова, руководителя российской государственной пропаганды» («Проект»).
Лариса Муравьева и Денис Бевз в номинации «Региональные медиа» за публикацию «Яр. Колпашевская трагедия» (ТВ2).
Елизавета Язневич в номинации «Неформат» за проект «Если быть точным: открытые данные для принятия решений: рейтинги регионов, аналитика, каталог некоммерческих организаций».
Лауреатом специального приза жюри стал документальный сериал Андрея Лошака «Холивар. История Рунета» («Настоящее время»).
Мультимедийный проект «Яр» стал первым эпизодом документального цикла ТВ2 «Антропология террора». Речь в фильме идет о трагических событиях, произошедших в Нарыме в 1930-х годах, о том, какое внезапное продолжение они получили в конце 1970-х, и о том, как их последствия живут в памяти людей до сих пор. Над проектом «Яр. Колпашевская трагедия» работала большая команда бывших и нынешних ТВ2-шников: главный редактор Виктор Мучник, режиссер Денис Бевз, журналист Лариса Муравьева, оператор Александр Сакалов, дизайнер Лариса Лавникович, композитор Степан Пономарев и другие. Недавно в Сети появилась версия «Яра» для англоязычной аудитории.
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