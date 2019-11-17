Проект ТВ2 «Яр. Колпашевская трагедия» выиграл премию «Профессия — журналист»

Лауреатом премии «Профессия — журналист» за 2019 год в номинации «Региональные медиа» стал проект ТВ2 «Яр. Колпашевская трагедия» . Об этом стало известно на торжественной церемонии вручения премии в Берлине.

Жюри премии во главе с Марией Слоним из более 300 публикаций, представленных на конкурс, выбрало победителей в разных конкурсных категориях, а также вручило специальный приз. Всего в журналистском конкурсе было семь номинаций: «Расследование», «Репортаж», «Интервью + портрет», «Публицистика + аналитика», «Региональные медиа», «Видеодокумент», «Неформат». В число лауреатов вместе с нашими коллегами — режиссером фильма «Яр» Денисом Бевзом и журналистом ТВ2 Ларисой Муравьевой — вошли журналисты «Медузы», «Colta», «Настоящего времени» и других редакций, среди которых Иван Голунов, Юрий Дудь, Константин Саломатин и другие.



Победителями стали:





Иван Голунов в номинации «Расследование» за публикацию «Кто владеет московскими кладбищами. Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ» («Медуза»).





Юрий Дудь в номинации «Видеодокумент» за фильм «Беслан. Помни» («ВДудь»).





Константин Саломатин и Шура Буртин в номинации «Репортаж» за публикацию «Заводной мандарин» («Эксперт»).





Глеб Морев в номинации «Публицистика + аналитика» за публикацию «Кто сказал “а”»: выезд Иосифа Бродского из СССР» (Colta).





Михаил Рубин, Мария Жолобова и Роман Баданин в номинации «Интервью + портрет» за публикацию «Портрет Алексея Громова, руководителя российской государственной пропаганды» («Проект»).





Лариса Муравьева и Денис Бевз в номинации «Региональные медиа» за публикацию «Яр. Колпашевская трагедия» (ТВ2).





Елизавета Язневич в номинации «Неформат» за проект «Если быть точным: открытые данные для принятия решений: рейтинги регионов, аналитика, каталог некоммерческих организаций».





Лауреатом специального приза жюри стал документальный сериал Андрея Лошака «Холивар. История Рунета» («Настоящее время»).