Проект ТВ2 «Яр. Колпашевская трагедия» вошел в шорт-лист премии «Профессия — журналист»

Накануне экспертный совет премии «Профессия — журналист» опубликовал шорт-лист из 35 финалистов, отобранных из более чем 300 конкурсных работ. Проект ТВ2 «Яр. Колпашевская трагедия» вошел в число номинантов в категории «Региональные медиа».

Всего в журналистском конкурсе семь номинаций — «Расследование», «Репортаж», «Интервью + портрет», «Публицистика + аналитика», «Региональные медиа», «Видеодокумент», «Неформат». В финал вместе с нашими коллегами Денисом Бевзом и Ларисой Муравьевой вышли журналисты «Новой газеты», «Медузы», «Таких дел», «7х7», «Colta», «Медиазоны», «ОВД-инфо» и других редакций, среди которых Иван Голунов, Юрий Дудь, Илья Азар, Алексей Пивоваров, Андрей Заякин, Тимофей Бутенко, Роман Романовский и другие. Лауреаты премии будут объявлены 16 ноября в Берлине.





Напомним, что мультимедийный проект «Яр» стал первым эпизодом документального цикла ТВ2 «Антропология террора». Речь в фильме идет о трагических событиях, произошедших в Нарыме в 1930-х годах, о том, какое внезапное продолжение они получили в конце 1970-х, и о том, как их последствия живут в памяти людей до сих пор. На днях Агентство новостей ТВ2 выложило в открытый доступ версию «Яра» для англоязычной аудитории.