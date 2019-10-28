Проект 5-100: сколько томским вузам выделят денег на продолжение проекта

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В Москве завершил работу Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов. Вузы — участники проекта 5-100— представляли экспертам результаты реализации своих «дорожных карт» за год. Томский политехнический университет сохранил свои позиции в проекте, заняв первое место во второй группе. Томский государственный университет сохранил лидерские позиции в первой группе рейтинга.

Дорожная карта ТГУ включала презентацию четырех параметров: целевой модели, политик университета (образовательной, исследовательской, инновационной и анализа разрывов), инфраструктуры и социоэкономической роли университета.

«Совет очень интересовал следующий шаг Проекта – как университет представляет свои амбиции через 5 и 10 лет в глобальном контексте. Большой интерес вызвала идея Большого университета, и губернатору Сергею Жвачкину было задано много вопросов на эту тему. Дискуссию вызвал вопрос сохранения автономии с повышением уровня координации и синергии ресурсов, и эта идея получила поддержку членов Совета», – отметил после презентации ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

«Дорожная карта» развития ТПУ и повышения его конкурентоспособности была утверждена в 2017 году. Команда Томского политеха рассказала членам Совета, каких результатов университет достиг за минувший год. Речь шла и о международных рейтингах, в частности, ТПУ в этом году впервые вошел в топ-100 предметного рейтинга — в предметный Шанхайский рейтинг по направлению Mechanical engineering. На совете отмечали повышение качества приема первокурсников, развитие инфраструктуры вуза, создание крупных технологических установок и проектов вместе с другими исследовательскими центрами и индустриальными партнерами.

Были представлены и планы по новым проектам, в том числе в рамках научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) «Томский университет», в который, по планам, войдут вузы и научно-исследовательские институты с сохранением автономии и юридической самостоятельности.