Проект 5-100: сколько томским вузам выделят денег на продолжение проекта
В Москве завершил работу Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов. Вузы — участники проекта 5-100— представляли экспертам результаты реализации своих «дорожных карт» за год. Томский политехнический университет сохранил свои позиции в проекте, заняв первое место во второй группе. Томский государственный университет сохранил лидерские позиции в первой группе рейтинга.
Дорожная карта ТГУ включала презентацию четырех параметров: целевой модели, политик университета (образовательной, исследовательской, инновационной и анализа разрывов), инфраструктуры и социоэкономической роли университета.
«Совет очень интересовал следующий шаг Проекта – как университет представляет свои амбиции через 5 и 10 лет в глобальном контексте. Большой интерес вызвала идея Большого университета, и губернатору Сергею Жвачкину было задано много вопросов на эту тему. Дискуссию вызвал вопрос сохранения автономии с повышением уровня координации и синергии ресурсов, и эта идея получила поддержку членов Совета», – отметил после презентации ректор ТГУ Эдуард Галажинский.
«Дорожная карта» развития ТПУ и повышения его конкурентоспособности была утверждена в 2017 году. Команда Томского политеха рассказала членам Совета, каких результатов университет достиг за минувший год. Речь шла и о международных рейтингах, в частности, ТПУ в этом году впервые вошел в топ-100 предметного рейтинга — в предметный Шанхайский рейтинг по направлению Mechanical engineering. На совете отмечали повышение качества приема первокурсников, развитие инфраструктуры вуза, создание крупных технологических установок и проектов вместе с другими исследовательскими центрами и индустриальными партнерами.
Были представлены и планы по новым проектам, в том числе в рамках научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) «Томский университет», в который, по планам, войдут вузы и научно-исследовательские институты с сохранением автономии и юридической самостоятельности.
По итогам заседания все университеты разделили на три группы. При распределении вузов учитывалась оценка по трем параметрам: достижения в рейтингах, значения показателей, характеризующих научно-образовательную, международную и финансовую деятельность университетов, а также оценка, полученная вузами от членов Совета.
В первую группу вошли: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Университет ИТМО, Национальный исследовательский ядерный институт «МИФИ», Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский технологический университет НИТУ «МИСИС», Томский государственный университет и Новосибирский национальный исследовательский университет.
Вторую группу возглавил Томский политех. Также туда вошли Казанский федеральный университет, Первый МГМУ И. М. Сеченова, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский политехнический университет, Уральский федеральный университет и Тюменский государственный университет.
В третьей группе: Национальный исследовательский Нижегородский университет им. Н. И. Лобачевского, Дальневосточный федеральный университет, Южно-Уральский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический институт «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева и Сибирский федеральный университет.
«В ближайшее время Совет распределит финансовые ресурсы, но традиционно, исходя из того объема, который есть в бюджете, а это порядка 10 млрд рублей, университеты, которые попадают в первую группу, получают около 900 миллионов рублей, во вторую группу – порядка 450 миллионов рублей, и в третью группу – порядка 120-130 миллионов рублей», — отметила председатель Совета Татьяна Голикова.
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