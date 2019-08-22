Продолжается прием заявок на конкурс Lexus Design Award

Продолжается прием заявок на участие в российском этапе международного конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2020.





В этом году конкурс проходит под девизом «Дизайн для лучшего будущего»: к участию приглашаются дизайнеры, архитекторы, деятели искусства и профессионалы в области технологий.





Конкурсу Lexus Design Award семь лет. Ежегодно в нем участвуют тысячи человек со всего мира. В прошлом году количество заявок из России стало рекордным среди всех стран-участниц: 485 конкурсных работ из 41 города России, 47 из которых вошли в международный полуфинал вместе с 90 работами со всего мира.





Победитель российского этапа конкурса — Lexus Design Award Russia Top Choice — примет участие в Неделе дизайна в Милане в апреле 2020 года, получит уникальную возможность поработать с дизайнерами мирового уровня и поборется за грант на создание рабочего прототипа своего проекта в размере свыше полутора миллионов рублей.





К рассмотрению принимаются работы из области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры, инновационной моды и высоких технологий.





Участвовать могут все желающие — достаточно иметь идею проекта, готового к реализации. Проект должен отвечать общей тематике конкурса — «Дизайн для лучшего будущего» — и соответствовать трем фундаментальным принципам Lexus: «Предвосхищать», «Внедрять инновации» и «Интриговать».





Заявки на участие в премии Lexus Design Award Russia Top Choice 2020 принимаются до 31 октября 2019 года на сайте www.lexusdesignawardrussia.ru





Члены жюри и эксперты премии примут участие в отборе заявок на конкурс, а в дальнейшем поделятся опытом и профессиональными секретами в рамках образовательной программы. Во время образовательных сессий и мастер-классов они расскажут о современных трендах в своих областях и вызовах, которые современность ставит перед практиками. В состав жюри и экспертного совета конкурса в этом году вошли представители как Москвы, так и регионов, а образовательная программа в рамках российского этапа Lexus Design Award распространится не только на столицу, но и на ряд других крупных городов страны.





В состав жюри Lexus Design Award Russia Top Choice 2020 вошли: эксперт в области образования Екатерина Черкесзаде, искусствовед, создатель Московского музея дизайна Александра Санькова, промышленный дизайнер Вадим Кибардин, инженер-робототехник Илья Чех, помощник президента Республики Татарстан по вопросам развития общественных пространств Наталия Фишман-Бекмамбетова.





В экспертный совет вошли: директор «Сибирского центра промышленного дизайна и прототипирования» Виктор Клименко из Томска, архитектор Рубен Аракелян, промышленный дизайнер Евгений Аринин, промышленный дизайнер Тимур Бурбаев, российский дизайн-критик Ольга Косырева, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова в Екатеринбурге, промышленный дизайнер Ярослав Рассадин, главный редактор журнала «Интерьер+Дизайн» Наталья Тимашева, президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко и архитектор Сердар Яников, руководитель направления Culture&Science Фонда СКОЛКОВО Елена Пантелеева.





Для справки:





Учрежденный в 2013 году международный конкурс в области дизайна Lexus Design Award обращен к талантливым дизайнерам со всего мира.





Участие в конкурсе Lexus Design Award дает уникальную возможность четырем финалистам создать полноразмерные прототипы своих проектов под руководством всемирно известных дизайнеров, выступающих в качестве кураторов, и представить их на Неделе дизайна в Милане – одном из крупнейших событий в профессиональном сообществе.