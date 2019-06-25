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25 июня,
2019
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Процент среднего класса в России сократился до минимума за 15 лет

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

В 2018 году к среднему классу отнесли себя 30 % россиян. Это минимальный показатель за 15 лет, сообщает РБК со ссылкой на обзор Альфа-банка. Доля среднего класса сократилась по сравнению с 2014 годом на 7 %. В 2003 году к среднему классу себя относили 34 % россиян.


Как отмечает РБК, в последние годы средний класс стал более уязвимым из-за экономических проблем и начал утрачивать свою значимость. Среди его особенностей в России называются высокие траты на питание и большая доля госслужащих, хотя в других странах средний класс ассоциируется с сотрудниками частных компаний и предпринимателями.


Согласно обзору, у представителей среднего класса расходы на еду составляют около 27 %, этот показатель вырос на три процентных пункта. На сферу услуг (здравоохранение, образование, транспорт, связь и отдых) тратится 20 % доходов, тогда как в развитых странах этот показатель составляет примерно 40 %.


По данным Альфа-банка, за последние десять лет наблюдается стагнация доходов среднего класса, а доходы наиболее богатых россиян увеличились на 11 %.


«Именно экономя на услугах, которые обеспечивает государство, — на образовании и здравоохранении, граждане становятся средним классом. Когда образование и медицина не съедают значительную часть доходов, появляются свободные деньги, которые обеспечивают модель потребления среднего класса. В России остатки социального государства, хотя и продолжают существовать, но исчезают с каждым годом», — подчеркивает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

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