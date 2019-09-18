Приставы закрыли детский сад в Томске из-за нарушения санитарных норм

Роспотребнадзор провел внеплановую проверку сада. Во время проверки специалисты выявили десять нарушений законодательства.







«Имеются дефекты кухонного инвентаря (зазоры на разделочных досках). Суточные пробы находятся в посуде с неплотно закрывающимися крышками. Отсутствует суточная проба для детей с диетическим питанием. Нет емкостей с крышками для замачивания и дезинфекции игрушек. Кроме того, в одной из групп для детей используются четырехуровневые кровати, что не соответствует требованиям СанПиН. Не представлены сведения о профилактических прививках ряда сотрудников», — говорится в сообщении.





В результате проверки было вынесено постановление по делу об административном правонарушении. Кировский районный суд рассмотрел доказательства и приостановил деятельность учреждения на 30 суток.





На момент приезда судебного пристава дети в саду отсутствовали. Пристав опечатала двери детского сада, оставив один из входов открытым, чтобы обеспечить доступ в здание для устранения нарушений.





«Исполнение административного наказания по решению суда может быть прекращено досрочно в случае устранения нарушений, послуживших основанием для назначения наказания», — подчеркивает ведомство.