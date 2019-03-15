Приставы: Томичи стали чаще сталкиваться с коллекторами
По итогам 2018 года на 60% выросло количество обращений жителей Томска в УФССП по поводу неправомерных действий коллекторских организаций.
При этом из 139 обращений, принятых к рассмотрению, 60,5% (84 случая) приходятся на действия лиц, не включенных в государственный реестр (микрофинансовые и микрокредитные организации, банки, иные лица), 39,5% - лица, включенные в реестр.
Более половины обращений (88 или 63%) были от граждан, которые не являются должниками и не имеют просроченных обязательств. Тем не менее, коллекторы требовали с них оплату долга, мотивируя действия тем, что они пострадавшие являются родственниками или знакомыми должников.
«В 2018 году по результатам рассмотрения обращений, выявлено 15 административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ, что в 2 раза больше, чем в 2017 году (7 протоколов). В большинстве обращений граждан, явившихся основанием для привлечения к административной ответственности, содержались сведения о нарушениях юридическими лицами временных и количественных требований к осуществлению телефонных переговоров и направлению сообщений (по данному факту в 2018 году составлено 9 протоколов)», — говорится в отчете ведомства.
Отмечается, что юридическое лицо может звонить не более одного раза в сутки, два раза в неделю и не более восьми раз в месяц. При этом звонить можно только в рабочее время (с 8.00 – 22.00), а в выходные и праздники – с 9.00 до 21.00.
«Писать текстовые и голосовые сообщения должникам можно е более двух раз в сутки, четыре раза в неделю и 16 раз в месяц. Непосредственно взаимодействовать с заявителем можно с ограничением не более одного раза в неделю в будни с восьми утра до десяти вечера, в выходные и праздники с девяти утра до восьми вечера», — пояснили в службе судебных приставов.
Всего после рассмотрения судами дел об административных правонарушениях, 13 организаций привлекли к ответственности на сумму 990 тысяч рублей.
Пожаловаться на действия коллекторов можно в региональное УФССП по адресу: ул. Пушкина, д. 65 (электронный адрес –mail@r70.fssprus.ru), а также в интернет-приемную, доступную на официальном сайте Управления (r70.fssprus.ru).
«В подтверждении доводов, указанных в обращении, рекомендуем гражданам приложить: копию договора займа, заверенную оператором сотовой связи детализацию звонков, аудиозаписи телефонных переговоров, копии писем, направленных на почтовый и электронный адреса, фотографии (скриншоты) текстовых сообщений, иные сведения, необходимые для полной проверки», — добавляют в ведомстве.
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