Приставы: Томичи стали чаще сталкиваться с коллекторами

По итогам 2018 года на 60% выросло количество обращений жителей Томска в УФССП по поводу неправомерных действий коллекторских организаций.





При этом из 139 обращений, принятых к рассмотрению, 60,5% (84 случая) приходятся на действия лиц, не включенных в государственный реестр (микрофинансовые и микрокредитные организации, банки, иные лица), 39,5% - лица, включенные в реестр.





Более половины обращений (88 или 63%) были от граждан, которые не являются должниками и не имеют просроченных обязательств. Тем не менее, коллекторы требовали с них оплату долга, мотивируя действия тем, что они пострадавшие являются родственниками или знакомыми должников.