Добрые новости
09 августа,
2019
1
фото
Новости

Приставы списали со счетов томской фирмы 1,3 млн рублей долгов по зарплате

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Судебные приставы взыскали с предприятия, занимающегося добычей щебня, долг по зарплате перед 43 сотрудниками. Как сообщает пресс-служба УФССП по Томской области, общий долг составил более 1,3 млн рублей.

Приставы списали со счетов томской фирмы 1,3 млн рублей долгов по зарплате

По данным УФССП по региону, в течение июля предприятие полностью рассчиталось с долгами по заработной плате со своими сотрудниками.


«Исполнительные производства о взыскании задолженности по заработной плате возбуждены весной 2019 года в отделе судебных приставов по Томскому району. Инициатором обращения в суд выступила прокуратура. Исполняя решение суда, сотрудник отдела обратила взыскание на расчетный счет предприятия, с которого были списаны 400 тыс. рублей. Кроме того, под арестом находился земельный участок площадью 1000 кв. м. Иного имущества не установлено, так как для осуществления деятельности организация привлекает подрядчиков», — сообщили судебные приставы.


Отмечается, что продажа земли послужит для оплаты других долгов предприятия. Организация должна погасить налоги и страховые взносы.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.