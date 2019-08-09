Приставы списали со счетов томской фирмы 1,3 млн рублей долгов по зарплате

Судебные приставы взыскали с предприятия, занимающегося добычей щебня, долг по зарплате перед 43 сотрудниками. Как сообщает пресс-служба УФССП по Томской области, общий долг составил более 1,3 млн рублей.

По данным УФССП по региону, в течение июля предприятие полностью рассчиталось с долгами по заработной плате со своими сотрудниками.





«Исполнительные производства о взыскании задолженности по заработной плате возбуждены весной 2019 года в отделе судебных приставов по Томскому району. Инициатором обращения в суд выступила прокуратура. Исполняя решение суда, сотрудник отдела обратила взыскание на расчетный счет предприятия, с которого были списаны 400 тыс. рублей. Кроме того, под арестом находился земельный участок площадью 1000 кв. м. Иного имущества не установлено, так как для осуществления деятельности организация привлекает подрядчиков», — сообщили судебные приставы.





Отмечается, что продажа земли послужит для оплаты других долгов предприятия. Организация должна погасить налоги и страховые взносы.