Добрые новости
28 февраля,
2019
1
фото
Новости

Приставы помогли сотрудникам томской компании получить 3 млн рублей зарплаты

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томская буровая компания «КРС-Траст» задолжала своим сотрудникам три миллиона рублей зарплаты, сообщает пресс-служба УФССП. После вмешательства судебных приставов долг был погашен. 

Приставы помогли сотрудникам томской компании получить 3 млн рублей зарплаты

На исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов находилось более 100 исполнительных документов о взыскании задолженности с предприятия. 


«В ходе принудительного исполнения пристав установила, что должник обратился в суд с иском о взыскании с организации-дебитора денежных средств за проведенный комплекс работ по ремонту скважин, — говорится в сообщении управления судебных приставов. — Как только решение суда вступило в законную силу, сотрудник отдела незамедлительно направила в адрес контрагента постановление об обращении взыскания на право требования должника присужденной суммы и обязала руководство перечислить ее на депозитный счет отдела».


После того как «КРС-Траст» получило деньги от дебитора, предприятие полностью погасило задолженность перед работниками.  

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.