Приставы помогли сотрудникам томской компании получить 3 млн рублей зарплаты

Томская буровая компания «КРС-Траст» задолжала своим сотрудникам три миллиона рублей зарплаты, сообщает пресс-служба УФССП. После вмешательства судебных приставов долг был погашен.

На исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов находилось более 100 исполнительных документов о взыскании задолженности с предприятия.





«В ходе принудительного исполнения пристав установила, что должник обратился в суд с иском о взыскании с организации-дебитора денежных средств за проведенный комплекс работ по ремонту скважин, — говорится в сообщении управления судебных приставов. — Как только решение суда вступило в законную силу, сотрудник отдела незамедлительно направила в адрес контрагента постановление об обращении взыскания на право требования должника присужденной суммы и обязала руководство перечислить ее на депозитный счет отдела».





После того как «КРС-Траст» получило деньги от дебитора, предприятие полностью погасило задолженность перед работниками.